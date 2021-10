Nella casa del Grande Fratello Vip 6 l'attenzione continua a essere alta sulla giovane Lulù al centro della frequentazione con Manuel Bortuzzo ma, in queste ore, anche per un caso legato a possibili disturbi alimentari. All'interno della casa di Cinecittà Francesca Cipriani si è accorta di un episodio che vede protagonista la giovane principessina e ne ha parlato con Raffaella Fico e Sophie Codegoni, ritenendo che la ragazza avrebbe bisogno di aiuto.

Lulù soffre di disturbi alimentari? I sospetti nella casa del GF Vip 6

Nel dettaglio, Francesca Cipriani ha raccontato a Raffaella e Sophie di aver visto più volte una scena che non l'ha lasciata indifferente riguardante la giovane Lulù, la quale avviene sempre dopo aver mangiato.

Cipriani ha svelato che, subito dopo il momento dei pasti, la principessina correrebbe in bagno dove vomiterebbe tutto.

"Va in bagno a vomitare dopo mangiato" ha esclamato Francesca decisamente preoccupata per questa situazione di Lulù, parlandone con Raffaella e Sophie. Un racconto che non ha lasciato indifferenti le altre gieffine, le quali si dicono convinte del fatto che Lulù possa soffrire di disturbi alimentari, avendo anche loro notato degli atteggiamenti e dei movimenti strani da parte della giovane ragazza.

Raffaella, Francesca e Sophie credono che Lulù abbia bisogno di aiuto

A tal proposito, le tre concorrenti del Grande Fratello Vip sono apparse anche piuttosto preoccupate, al punto da ritenere che Lulù abbia bisogno di un aiuto immediato per risolvere questo problema.

La notizia si è subito diffusa anche in rete e sui social, dove sta circolando il video in cui Francesca Cipriani confessa alle sue inquiline di aver visto Lulù che va in bagno subito dopo i pasti per vomitare.

Difficile, quindi, che la produzione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini non possa prendere in seria considerazione questo caso e magari trattarlo nel corso delle prossime puntate serali del GF Vip 6 in onda su Canale 5.

Francesca conferma che Lulù dopo mangiato va in bagno a vomitare…

E aggiunge “ha bisogno di aiuto infatti”…#gfvip



(di questo mi dispiace molto) pic.twitter.com/qrvz1uZyIv — Miri (@Myriam_Rea) October 6, 2021

Manuel Bortuzzo gela Lulù al Grande Fratello Vip

In attesa di scoprire come si evolverà questa situazione, Lulù continua a essere al centro dell'attenzione anche per la sua turbolenta relazione con Manuel Bortuzzo.

I due si stanno conoscendo meglio all'interno della casa di Cinecittà, anche se tra i due è proprio la giovane principessina che sembra essere particolarmente coinvolta dal ragazzo.

E, in queste ultime ore, è arrivata la prima doccia gelata da parte di Bortuzzo che ha provato a mettere in chiaro le cose. Il nuotatore, infatti, ha specificato alla ragazza che tra di loro non potrebbe esserci nulla fuori dalla casa del GF Vip, frenando così sul nascere il sogno di Lulù.