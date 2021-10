Soleil Sorge è una delle protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip 6. L'italo-americana è una concorrente che sta facendo una strage di cuori. Dopo Tommaso Eletti e Gianmaria Antinolfi, è stato Nicola Pisu a svelare di provare qualcosa per la fashion blogger. Il figlio di Patrizia Mirigliani avrebbe una cotta verso l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il gieffino si è confidato in camera con il coinquilino Davide Silvestri esprimendo ciò che prova verso la compagna d'avventura nel Reality Show.

La confessione di Nicola Pisu

Nicola Pisu si è ritrovato con Davide Silvestri e ha deciso di rivelare i suoi sentimenti verso Soleil Sorge.

Il figlio del patron di Miss Italia non riesce ancora a comprendere del tutto cosa prova per l'italo-americana. Non si è definito innamorato dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ma è più che interessato. "Io sono convinto che lei mi piace", ha detto il gieffino sottolineando la propria convinzione e che sente sicuramente qualcosa. Lo avverte ma, d'altra parte, Nicola Pisu non ha intenzione di restare in questo stato nel quale la situazione non termina nel migliore dei modi. Dopo aver ripetuto di non essere innamorato di Soleil, il concorrente del reality show ha confidato a Silvestri che Sorge gli piace davvero tanto. Quando si trova in sua compagnia, Nicola si sente bene e, secondo il suo parere, la fashion blogger ha compreso tutto.

Pisu ha quindi domandato a Davide cosa fare perché non vuole effettuare mosse sbagliate.

Nicola su Sorge: 'Vorrei tanto provare a baciarla'

Dopo essersi confidato con Davide Silvestri, su cosa sente verso Soleil, Nicola non si è più trattenuto e si è lasciato andare. "Vorrei tanto provare a baciarla", ha sottolineato il figlio di Patrizia Mirigliani, aggiungendo che non sono mancate le circostanze nelle quali avrebbe potuto dichiarare ciò che avverte, ma avere addosso il microfono è un aspetto che lo limita in quanto non si sente libero di poter esprimere i suoi sentimenti all'italo-americana.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Un altro tema che ha evidenziato il gieffino riguarda il fatto che non si sente convinto di essere ricambiato. Se ci sono momenti in cui avverte un interesse anche da parte di Soleil, ve ne sono altri in cui sente l'opposto.

Le parole di Davide Silvestri

Davide Silvestri, dopo aver fatto parlare Nicola Pisu, ha preso la parola e ha consigliato al compagno d'avventura nella casa del GF Vip 6 che se sente veramente qualcosa verso Sorge potrebbe tentare ad andare verso un step superiore, non esagerando sulle azioni che compie.

Sulla questione bacio, l'attore ha evidenziato che deve essere certo del gesto e che l'italo-americana non lo respinga. D'altra parte l'unico ad esserne sicuro deve essere solo Nicola. Silvestri ha anche consigliato al figlio di Mirigliani di non tentare se prima non è del tutto certo di ciò che prova la fashion blogger.