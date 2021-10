Sono passate poche settimane da quando Manuel ha chiesto l'aiuto di Alfonso Signorini e degli autori del Grande Fratello Vip per allontanare Lulù. La principessina ha sempre creduto in un interesse del nuotatore nel suoi confronti, e nelle ultime ore ha dimostrato a tutti di non essersi sbagliata. Al termine della puntata del 25 ottobre, Bortuzzo ha ceduto ad Hailé Selassié e con lei si è scambiato dolci ma anche passionali baci a letto prima di andare a dormire.

L'ennesimo dietrofront di Manuel al Grande Fratello Vip

A poco più di 24 ore di distanza dal bacio che ha volutamente evitato di dare a Lulù (preferendole Aldo nella prova "kiss freeze"), Manuel sembra aver cambiato decisamente idea.

Nella giornata di lunedì 25 ottobre, il ragazzo si è mostrato molto più "morbido" nei confronti della principessina che ha respinto tante volte nell'ultimo periodo, la stessa che lui ha voluto mollare in diretta televisiva perché troppo gelosa e ossessiva.

I fan del reality-show, dunque, nelle scorse ore hanno notato delle attenzioni che Bortuzzo non riservava alla compagna d'avventura da tanto tempo, come un baciamano durante la puntata oppure dei consigli spassionati sul trucco per apparire più bella.

Quest'atteggiamento dolce e affettuoso del 22enne, ha spiazzato i telespettatori, soprattutto perché è arrivato a poco tempo di distanza dall'ennesimo "no" ad un bacio che Hailé Selassié bramava dopo aver saputo del gioco proposto dagli autori.

I commenti dei fan del Grande Fratello Vip

Come documentano dei video che stanno facendo il giro della rete, alla fine della puntata del Grande Fratello Vip del 25 ottobre, Manuel è andato a dormire e poco dopo è stato raggiunto da Lulù.

Se in passato ha respinto coccole e tenerezze per evitare di illudere la ragazza, la notte scorsa Bortuzzo si è lasciato andare a calorosi abbracci a letto, il tutto mentre Aldo Montano gli dormiva affianco.

Lucrezia è rimasta a lungo tra le braccia del bel 22enne, fino a quando non l'ha guardato negli occhi e ha coronato il suo sogno: Manuel l'ha baciata dopo settimane di gelo e l'ha fatto anche con parecchio trasporto.

Le telecamere del reality Mediaset, infatti, hanno ripreso tutte le effusioni tra i due giovani, anche quelle che ci sono state sotto le coperte quando lei ha deciso di sdraiarsi vicino a lui per qualche minuto prima di tornare nel suo letto.

Stando a quelle spiazzanti immagini, ci sarebbe un vero e proprio ritorno di fiamma tra le mura di Cinecittà, quello tra i due concorrenti che per primi si sono avvicinati sentimentalmente a pochi giorni dall'inizio del programma.

Critiche a Bortuzzo dagli spettatori del Grande Fratello Vip

Chi ha assistito all'ennesimo dietrofront di Manuel nella casa del GF Vip, non ha perso l'occasione per criticarlo con pungenti tweet che riguardano soprattutto le motivazioni per le quali si sta riavvicinando a Lucrezia.

"Manuel che limona perché ha visto che da quando non lo fa più è invisibile", ha tuonato un'utente mettendo d'accordo moltissimi spettatori del reality di Canale 5.

C'è anche chi ha preso parola per sottolineare l'incoerenza di Bortuzzo e la sincerità di Hailé Selassiè: "Avete ancora il coraggio di dire che Lulù è visionaria e lo perseguita?

Seguite il live e non fatevi accecare dall'odio per questa ragazza".

"Ora vi dovete rimangiare tutto", ha tuonato una sostenitrice della principessina che ha subito puntato il dito contro chi ha attaccato la giovane quando si diceva certa del fatto che Manuel era veramente interessato a lei e che prima o poi si sarebbero riavvicinati perché non riescono a stare lontani.