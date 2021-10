Il Grande Fratello Vip è iniziato da qualche settimana e nella casa più spiata d'Italia sono già accaduti episodi finiti nel mirino dei social. Nella serata di martedì 5 ottobre, in base a quanto trapelato sul web, i telespettatori che seguono la diretta del GF Vip si sarebbero accorti di un episodio accaduto a due concorrenti del reality di Canale 5. Sembrerebbe che Raffaella Fico abbia visto Nicola Pisu mentre si stava concedendo dei momenti d'intimità nel bagno della casa di Cinecittà.

GF Vip, Nicola Pisu si sarebbe concesso attimi d'intimità nel bagno: l'avrebbe visto Raffaella Fico

I giorni di permanenza nella casa di Cinecittà aumentano sempre di più e per i concorrenti diventa difficile rinunciare alla propria intimità, visto che sono monitorati ventiquattro ore su ventiquattro dalle telecamere. Per tale motivo, nella serata di martedì 5 ottobre sembrerebbe essersi verificato un episodio imbarazzante per due coinquilini del Grande Fratello Vip. In base a quanto trapelato sui social, sembrerebbe che Raffaella Fico abbia sorpreso Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani, mentre era in bagno a concedersi attimi di piacere.

GF Vip: Alex Belli consiglia a Nicola Pisu di fare certe cose la mattina presto

Riguardo alla scena che si sarebbe presentata davanti a Raffaella Fico nel bagno del Grande Fratello Vip, al momento non ci sarebbe nessun video che dia credito a questo accadimento. Però, a tal proposito, sembrerebbe che Alex Belli, dopo l'accaduto, abbia parlato con Nicola Pisu di quanto successo con Raffaella e gli avrebbe consigliato di fare "determinate cose" la mattina presto, probabilmente approfittando del fatto che le persone dormono e pertanto non rischierebbe di essere scoperto.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

GF Vip: il problema dell'intimità nella casa di Cinecittà

Per il secondo anno consecutivo all'interno del Grande Fratello Vip è stato sollevato un problema riguardo al poter concedersi intimità nella casa più spiata d'Italia. In particolar modo, nella quinta edizione del reality di Canale 5, Andrea Zelletta aveva richiesto una stanza senza telecamere, per concedersi attimi di piacere.

Anche quest'anno Alex Belli ha fatto una richiesta alla produzione, chiedendo una camera per soli uomini, dove avere un po' di privacy. Al momento non ci sono ulteriori informazioni riguardo l'episodio accaduto fra Raffaella Fico e Nicola Pisu. Non resta pertanto che attendere per scoprire se verranno pubblicati eventuali video o se l'episodio verrà raccontato nella diretta televisiva.