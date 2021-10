Dopo quattro settimane nella casa del GFVip, la tensione tra alcuni "vipponi" è alle stelle. Martedì 12 ottobre, Raffaella Fico e Soleil Sorge hanno avuto una nuova discussione: la modella campana ha accusato la coinquilina di avere lanciato un bicchiere, mentre la 27enne italo-americana ha sostenuto di averlo appoggiato sul tavolo in modo frettoloso.

L'episodio incriminato

Nella giornata di martedì 12 ottobre, gli autori hanno proposto un gioco ai "vipponi". Al suono di una sirena, i concorrenti chiamati in causa dovevano correre in giardino e premure un pulsante, in modo da evitare dei tagli sul budget settimanale.

Quando è toccato a Davide Silvestri e Solei Sorge, la 27enne si è alzata di scatto ed è corsa a fare il suo dovere.

Al momento del suono, Soleil si trovava al tavolo a pranzo con alcune coinquiline tra cui Katia Ricciarelli e Raffaella Fico. Quest'ultima ha accusato l'influencer di avere lanciato un bicchiere e l'ha rimproverata. La showgirl campana ha sostenuto di essersi sentita in pericolo per il gesto irruento della coinquilina: "Mi sono spaventata molto".

Lo sfogo di Raffaella

Raffaella parlando con gli altri concorrenti del GFVip ha smentito la versione di Soleil: "Non l'ha appoggiato, l'ha tirato". Inoltre, l'ex compagna di Mario Balotelli ha sostenuto che a Katia Ricciarelli sia arrivato il gelato sopra i vestiti e se ne sia andata arrabbiata.

Fico ha rivelato di avere urlato per lo spavento: "Se si spaccava il bicchiere e mi andava in faccia, mi sfregiava tutta". Raffaella ha fatto sapere di non avere più pazienza nei confronti della 27enne italo-americana. Infine, la diretta interessata ha ribadito che il gesto di Soleil poteva avere delle brutte conseguenze su chi era presente al tavolo in quel momento.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La replica di Soleil

Una volta terminato il gioco, Soleil ha raggiunto Fico e ha fornito la sua versione dei fatti. L'influencer ha spiegato di non avere fatto nulla di male, ma di avere agito solamente nell'interesse dei suoi compagni d'avventura al Grande Fratello Vip. La stessa gieffina ha precisato di avere appoggiato il bicchiere sul tavolo e di non averlo tirato.

Soleil ha fatto sapere che il suo intento non era quello di fare male agli altri "vipponi".

Nonostante Sorge si sia più volte scusata con Raffaella per il gesto incauto, Fico non ha sentito ragioni. A quel punto la 27enne ha perso le staffe: "L'ho messo sul tavolo, fare tutta questa scena..." Come spiegato da Soleil, Francesca Cipriani agirebbe in modo più incauto ma alcuni "vipponi" sorriderebbero. Al contrario, a lei non le farebbero passare nulla. Stanca di sentire i lamenti di Raffaella Fico, Soleil ha tagliato corto: "Nominatemi".