Dopo tre settimane di convivenza "forzata" nella casa del GFVip, è arrivato lo scontro tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge. Le due "vippone" si sono accusate l'una con l'altra di essersi preparate un copione prime di varcare la porta rossa. In particolare, la 27enne italo-americana ha insinuato che la coinquilina si sia fatta suggerire una strategia.

La versione di Codegoni

A poche ore dalla diretta del GFVip, Sophie Codegoni ha fatto una confidenza ad alcune coinquiline su Soleil Sorge: "Sta rosicando perché Gianmaria non la calcola più". A detta dell'ex tronista di Uomini e Donne, la 27enne sarebbe gelosa della vicinanza con l'imprenditore campano.

La stessa Codegoni ha sostenuto che Soleil abbia cominciato a lanciarle delle frecciatine.

Nel dettaglio, Soleil avrebbe fatto presente che Sophie non farà mai una copertina di Gossip con Gianmaria. A tale proposito, l'ex tronista ha fatto sapere di avere fatto lo stesso percorso televisivo di Sorge. Dunque, tra le due nessuna è una più famosa dell'altra. Infine, la 19enne ha anche attaccato Soleil per avere definito il suo ex Gianmaria un "comodino". Come spiegato da Codegoni, la 27enne ha frequentato un "comodino" per ben sei mesi.

Soleil furiosa

In puntata, Sorge ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Stando a quanto riferito dall'influencer, l'atteggiamento di Codegoni sarebbe studiato a tavolino: "Ti sei fatta scrivere il copione e sappiamo anche da chi".

La 27enne non ha fatto il nome, ma si è riferita a Fabrizio Corona - amico di Sophie. Nel corso del suo intervento, Soleil ha sostenuto che Sophie avesse in programma anche di avvicinarsi a Manuel Bortuzzo. Dunque, l'interferenza tra Bortuzzo e Lulù Selassié non sarebbe avvenuta in modo amichevole e casuale. Come un fiume in piena Sorge ha spiegato che durante una cena, Corona le suggerì questa strategia.

Soleil ha fatto presente di non essere cattiva, ma di avere solamente detto la verità: "Di cosa stiamo parlando?".

La replica dell'ex tronista

Dopo avere ascoltato la versione della coinquilina, Sophie Codegoni ha raccontato la sua verità. A detta della 19enne, Soleil si sarebbe fatta aiutare con il video di presentazione al GFVip: "La sera prima ti sei fatta mandare il copione per email".

Inoltre, Sophie ha sostenuto che la 27enne sia stata aiutata da un autore del Reality Show. Stando alla versione dell'ex tronista, Soleil avrebbe chiesto ad un autore del Grande Fratello Vip se dire o meno di avere conosciuto Gianmaria lontano dai riflettori. Per quanto riguarda il capitolo Bortuzzo, Codegoni ha rivelato l'esatto opposto di quanto dichiarato da Sorge: "Con Fabri a tavola hanno detto che tu dovevi provarci con Manu".