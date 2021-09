Continua a far discutere il flirt in corso tra Manuel e Lulù: se la ragazza si mostra coinvolta, tanto da fare già delle scenate di gelosia nella casa del Grande Fratello Vip, Manuel appare più freddo se non quando si scambiano qualche bacio durante la notte. A esporsi su questo rapporto, è stato anche il padre di Bortuzzo: il signor Franco si è detto convinto del fatto che la principessa non rispecchi l'ideale di donna che piace al figlio, per questo non nascerà nulla oltre all'amicizia.

I commenti del papà del concorrente del Grande Fratello Vip

Lucrezia Hailé Selassié sembra non piacere più di tanto a parenti e amici di Manuel: dopo gli amici del ragazzo, che si sono esposti dicendosi contrari a questo flirt, anche il papà ha preso parola per fare un po' di chiarezza sui reali interessi di Bortuzzo.

Intervistato in un programma radiofonico, il signor Franco è stato molto chiaro quando gli è stato chiesto se è contento di vedere il figlio in atteggiamenti affettuosi con una delle principesse del cast.

"Io vedo una bella amicizia perché lui è così con tutte le persone. Ma non credo al colpo di fulmine", ha rivelato il padre del concorrente del reality-show prima di confermare una sensazione che molti telespettatori hanno da giorni sul genere di ragazza che piace veramente allo sportivo.

"Lei non è il tipo di mio figlio", ha aggiunto l'uomo nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando oggi, 26 settembre.

Gli amori di Manuel prima del Grande Fratello Vip

Nel motivare come mai secondo lui Lulù non è il tipo di Manuel, il signor Franco ha detto che si basa sulle tante ragazze che il figlio ha frequentato in passato, tutte molto diverse anche solo fisicamente dalla Hailé Selassié.

"Ad oggi rimpiango le sue ex, ragazze stupende e con un carattere generoso e affabile", ha aggiunto il papà del protagonista del Grande Fratello Vip in un'intervista concessa nelle ultime ore.

Se il padre di Bortuzzo afferma che Lucrezia non rispecchia il genere di donna che fa breccia nel cuore del figlio, è evidente che qualcosa di strano sta accadendo tra le mura di Cinecittà.

I fan del reality-show, infatti, si chiedono come mai il 22enne continua a scambiarsi baci e abbracci con una persona che non gli interessa completamente, una che fuori dal contesto televisivo non avrebbe mai guardato secondo chi lo conosce bene.

Franco, inoltre, ha fatto sapere che quando Manuel è in compagnia di Lucrezia non ha lo sguardo innamorato: "Non ha gli occhi presi. Quando lui è veramente cotto, lo noti".

Primo bisticcio per la coppia del Grande Fratello Vip

Mentre parenti e amici di Manuel commentano con poco entusiasmo il suo avvicinamento a Lulù, lui in casa deve fare i conti con le prime gelosie della ragazza. Nella giornata di ieri, sabato 25 settembre, la principessa ha reagito male a due comportamenti dello sportivo al quale si è avvicinata sin da subito davanti alle telecamere.

Lucrezia, infatti, prima si è infastidita per un massaggio al collo che Bortuzzo ha fatto a Sophie: anche se davanti a Codegoni ha negato tutto, la giovane ha provato gelosia nel vederla vicina a quello che reputa il suo "amico speciale".

Nella notte, poi, una delle sorella Hailé Selassié ha sbottato quando ha sentito il 22enne dire che non appena Aldo tornerà in gruppo dormirà con lui. Visto che Lulù ha preso il posto di Montano in questi giorni d'assenza, Manuel ha precisato che nei prossimi giorni intende condividere il letto con l'amico e non più con lei.

La concorrente del Grande Fratello Vip ha protestato per questa presa di posizione dello sportivo, arrivando a fargli un'altra scenata che molti spettatori considerano esagerata: sono passate due settimane dall'inizio del programma e la principessa già mette dei paletti nella frequentazione che ha con Bortuzzo.