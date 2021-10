Clima teso all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 e per la giovane principessa Lulù è tempo di crisi. La ragazza che in queste settimane di permanenza all'interno della casa di Cinecittà è stata protagonista del primo flirt della sesta edizione con Manuel Bortuzzo, ha avuto un vero e proprio momento di crisi, lasciandosi andare alle lacrime. Il motivo? Si sente esclusa dal resto del gruppo e, questo suo modo di fare, ha scatenato non poche polemiche sul web e sui social.

Nuova crisi di Lulù nella casa del Grande Fratello Vip 6 e scoppia in lacrime

Nel dettaglio, Lulù ha avuto un nuovo momento di crisi all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6. Confessandosi con sua sorella ha detto di sentirsi esclusa dal resto del gruppo.

Il motivo? Katia Ricciarelli non le aveva voluto svelare una confessione che pochi minuti prima aveva fatto a Raffaella Fico e, in questo modo, ha scatenato il pianto della giovane principessina.

Sua sorella, però, è subito corsa da lei e le ha ricordato le parole che la loro mamma le ha sempre ripetuto anche prima di varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

Lulù in lacrime ma i fan del GF Vip sbottano sui social

"Siamo l'una l'amica dell'altra", dice la mamma delle tre sorelle Selassiè alle ragazze che si sono messe in gioco in questa sesta edizione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini su Canale 5.

In questo modo Lulù si è tirata un po' su anche se, sui social, i fan non hanno affatto gradito il modo in cui la ragazza si sta comportando in queste settimane all'interno della casa.

In merito all'ultimo episodio, durante il quale ha detto di non sentirsi accettata dal resto del gruppo di concorrenti di questa sesta edizione, i fan social si sono scatenati ed hanno sbottato contro Lulù.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Che pesantezza mamma mia basta", ha scritto un commentatore social del GF Vip che ammette di essere stufo per gli atteggiamenti della giovane principessina.

'Fuori queste principesse', polemizzano i fan del Grande Fratello Vip 6

"Questa ragazza ha le manie di protagonismo. A turno con le sue sorelle raccontano di essere state bullizzate, ricattate, denigrate.

Possibile che siano capitate tutte a loro? A me sembrano false", ha sbottato un altro fan social del reality show Mediaset.

"Fuori queste principesse. Vorrei vedere quando sarai eliminata dalla casa, la tua tragedia", ha sentenziato ancora un altro commentatore web del programma stanco per le costanti crisi di nervi di Lulù.

"Chissà perché quando tutti si divertono, lei o si sente male o si mette in disparte a piagnucolare o si lamenta", ha commentato ancora un fan del GF Vip ritenendo che la ragazza stia cercando di "manipolare la situazione".