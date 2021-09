All'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 sembra essere nata la prima coppia di questa edizione. Trattasi di Manuel Bortuzzo e la giovane Lulù, una delle tre principesse etiopi, protagoniste di questa sesta stagione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini. Il rapporto tra i due sta tenendo banco nelle dinamiche del programma, complici anche i baci che si sono scambiati. Ma cosa ne pensano i genitori di Manuel? La mamma e il papà del ragazzo hanno rotto il silenzio, in queste ore, ed hanno preferito mettere un freno su questa situazione.

Manuel Bortuzzo e Lulù: sta nascendo l'amore nella casa del GF Vip 6?

Nel dettaglio, all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6, il rapporto tra Manuel e Lulù è diventato sempre più intenso.

I due, dopo quella che sembrava essere una semplice amicizia, si sono lasciati andare sempre più, fino a scambiarsi dei baci e delle tenere effusioni nel letto.

Insomma, tutto sembrerebbe far pensare al fatto che tra i due possa nascere una vera e propria storia d'amore durante le prossime settimane, nel caso in cui entrambi dovessero proseguire questo percorso all'interno della casa di Cinecittà.

Tra i due, colei che sembra essere maggiormente "cotta" è Lulù, la quale non ha mai nascosto di provare qualcosa nei confronti del giovane nuotatore, rimasto paralizzato dopo una sparatoria.

Il padre di Manuel Bortuzzo 'stronca' questa storia d'amore

In queste ore, sulla cotta tra Manuel e Lulù che sta nascendo nella casa del Grande Fratello Vip 6, si sono espressi anche i genitori del ragazzo.

Il padre, che qualche giorno fa è entrato nella casa di Cinecittà per fare una sorpresa al figlio, ha ammesso senza troppi mezzi termini che non crede nel fatto che tra i due possa sbocciare una vera e propria storia d'amore, ritenendo che Lulù non sarebbe la persona adatta per suo figlio.

"Una bella amicizia", ha rimarcato papà Franco in merito a questo rapporto che sta tenendo banco al Grande Fratello Vip 6.

Le parole della mamma di Manuel sul rapporto con Lulù al GF Vip 6

Anche la mamma di Manuel, intervistata dalla rivista di gossip diretta da Alfonso Signorini, ha preferito non sbilanciarsi più di tanto su quello che sta accadendo nella casa di Cinecittà: "Penso che sia presto per dire qualcosa, soprattutto perché non conosco la ragazza", ha ammesso la madre del giovane nuotatore.

In maniera molto diplomatica, mamma Rossella ha ammesso che per lei l'unica cosa che conta in questo momento, è vedere suo figlio sereno all'interno della casa del GF Vip e circondato da persone che gli vogliono bene e che si prendono cura di lui. Ed è proprio questo ciò che ha visto nel corso di queste prime settimane.