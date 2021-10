Il Paradiso delle Signore torna con nuovi e imperdibili appuntamenti su Rai 1. Le anticipazioni che riguardano le puntate della daily soap anni ’60 in programma da lunedì 11 a venerdì 15 ottobre, si concentrano maggiormente sulla famiglia Colombo e sul segreto di Gloria Moreau e Tina Amato. Quest’ultima rifiuterà di rivestire un ruolo da protagonista per uno sceneggiato ideato da Vittorio Conti proprio a causa del segreto che la sta logorando. La capocommessa del Grande Magazzino, invece, scoprirà che Teresio ha proposto a Stefania di trasferirsi nella sua nuova casa con la compagna Veronica e la figlia di lei, Gemma.

Mentre il direttore del Paradiso avrà un acceso scontro con la stilista Flora Ravasi, Adelaide di Sant’Erasmo riuscirà a mettere mano sulla lettera che il suo ex marito ha scritto per la sua figlia illegittima.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Tina torna dalla Svizzera

Flora andrà a vivere a Villa Guarnieri, su suggerimento della contessa di Sant’Erasmo. In realtà, lo scopo di Adelaide è quello di mettere mano sulla lettera che il defunto Achille Ravasi ha scritto alla sua figlia illegittima. Vittorio, nel frattempo, comunicherà ai suoi dipendenti che Teresio Colombo è il nuovo direttore della fabbrica Palmieri. Anche se sono uniti da un legame particolare essendo il signor Conti sposato con la figlia del commendatore Guarnieri, tra Vittorio e Umberto non scorrerà buon sangue.

Infatti, i due uomini si troveranno in disaccordo in merito alla linea editoriale per il Paradiso Market. Tina ritornerà a Milano, ma ciò che è successo a Zurigo resterà avvolto dal mistero. Casa Cattaneo diventerà la nuova dimora di Ezio, della sua compagna Veronica e la figlia di lei: Gemma. Per festeggiare il suo trasferimento a Milano, Ezio inviterà Stefania a cenare nella sua nuova casa.

Adelaide trova la lettera di Achille

La contessa di Sant’Erasmo, dopo vari tentativi, riuscirà a impossessarsi della lettera che il defunto Ravasi ha scritto per la giovane stilista americana. Al Paradiso delle Signore si lavorerà a un nuovo sceneggiato e Vittorio proporrà alla cantante Amato un ruolo da protagonista. La sorella di Salvatore, però, non sarà molto entusiasta della sua offerta.

Stefania farà i salti di gioia per aver ritrovato suo padre, ma allo stesso tempo avrà paura del confronto con la nuova famiglia di Ezio. Dopo aver letto la sceneggiatura, la figlia di Agnese rifiuterà categoricamente la proposta del direttore del Paradiso, ma l'uomo non demorderà e le proporrà un compromesso.

Spoiler Il Paradiso dall'11 al 15 ottobre: Gemma gelosa di Stefania

Decisa a ricominciare da zero, Anna Imbriani accetterà la proposta lavorativa del signor Conti, ovvero lavorare a fianco di Beatrice. Per la stilista americana non sarà un periodo facile, infatti, si troverà in difficoltà per la nuova collezione a marchio Paradiso. Non sapendo come muoversi, chiederà consigli ad Agnese e Maria.

Veronica resterà affascinata dalla figlia di Ezio e muoverà i primi passi per avvicinarsi a lei. Questa cosa, però, non sfuggirà agli occhi attenti di Gemma, che mossa dalla gelosia, tirerà un colpo basso alla giovane Colombo.

Umberto difende Flora: Il Paradiso delle Signore 6, trame puntate 11-15 ottobre

Mentre Anna e Beatrice instaureranno un buon rapporto di lavoro, Adelaide ricucirà il suo rapporto con Ludovica e proporrà a Marcello di prendere momentaneamente il posto di Parri al Circolo. A causa di un grosso problema personale, infatti, il signor Parri sarà costretto ad assentarsi dal lavoro. Nel frattempo, l'ex partner di Marta tenterà in tutti i modi di convincere la giovane Amato a leggere la sceneggiatura che ha modificato per lei e ad accettare la sua proposta.

Flora racconterà alle Veneri e alla capocommessa Moreau ciò che è successo durante la cena con Ezio, Veronica e Gemma. E così Gloria avrà la conferma che il suo ex marito sta cercando di formare una nuova famiglia con Stefania. Nel mentre, Vittorio e Flora avranno una brutta discussione e il signor Guarnieri prenderà le difese della giovane americana. Quest’ultima inizierà a guardare Umberto con occhi diversi e questa cosa non piacerà molto ad Adelaide. Successivamente il direttore del Paradiso si sfogherà con Tina in merito a quanto è successo nella sua vita, dopo la separazione con Marta. E così la giovane Amato deciderà di confidare a Salvatore il suo grande segreto.