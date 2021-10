Colpi di scena nelle anticipazioni di Una vita - Acacias 38 delle puntate prossimamente in onda su Canale 5. La soap riserverà ancora molti momenti emozionanti prima del gran finale previsto per l'estate del 2022. A fare poi compagnia ai telespettatori amanti selle soap spagnole ci sarà Dos Vidas, assolutamente imperdibile. Nei nuovi episodi, Lolita e Antonito sembreranno essere presi di mira dal destino avverso e non ci sarà modo di sfuggire a esso.

Una vita anticipazioni: Lolita si sente male

Come raccontano le anticipazioni spagnole di Una vita, nelle nuove puntate Lolita inizierà a sentirsi male e le sue condizioni si faranno sempre più preoccupanti.

Antonito la inviterà a sottoporsi a degli esami medici che, almeno in in primo momento, non daranno alcuna spiegazione ai suoi continui malesseri.

Nel frattempo, Natalia, una donna senza scrupoli, farà di tutto per sedurre Antonito. Il suo obiettivo sarà quello di rovinare per sempre il matrimonio di una delle coppie più salde di Acacias. Dopo tante resistenze, il giovane Palacios finirà nelle braccia di Natalia. A scoprirli sarà proprio Lolita, che non perderà tempo per cacciare di casa il marito.

Ramon, a differenza di Lolita, sarà certo che quanto successo sia frutto di una mente malvagia, che ha agito deliberatamente per far del male al figlio: ma chi potrebbe essere così tanto crudele?

Antonito promette a Lolita di salvarla: anticipazioni Una vita

La situazione si farà sempre più complicata per Lolita, che verrà a sapere di avere una grave malattia che non le lascerà scampo. Visto che le rimane poco tempo, deciderà di perdonare - sebbene non così a cuor leggero - il marito. Antonito, in lacrime, le prometterà di trovare una cura in grado di salvarla ma Lolita sembrerà ormai rassegnata al suo destino.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sorte giocherà contro la coppia in maniera davvero cruenta. Genoveva e Aurelio pianificheranno un attentato nel quartierino per vendicarsi una volta per tutte dei vicini. A finire sotto le macerie sarà anche Antonito, che verrà poi portato in ospedale in condizioni disperate. A perdere la vita sarà anche Carmen, la seconda moglie di Ramon.

Le anticipazioni spagnole di Una vita svelano che per il giovane Palacios non ci sarà più niente da fare. Lolita sarà al suo fianco e proverà a fargli coraggio, insieme a Moncho che vedrà così per l'ultima volta suo padre. Purtroppo, Antonito chiuderà gli occhi per sempre e Lolita non potrà fare altro che piangere sul suo petto, disperata per aver perso l'adorato marito.

Mentre si consuma questo dramma, Genoveva e Aurelio brinderanno alla loro vittoria, certi che ormai saranno i soli a regnare indisturbati sul quartierino spagnolo di Acacias.