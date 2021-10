La puntata del 11 ottobre del Grande fratello Vip 6, ha riportato la tranquillità al concorrente Amedeo Goria. Il giornalista di cronaca da venerdì scorso è stato "sulle spine" per causa di una presunta gravidanza della sua fidanzata. Per l'ex marito di Maria Teresa Ruta, questi giorni sono stati pieni di tensione e riflessioni sulla questione. E a tutte le domande di Goria ha risposto la sua fidanzata Vera Miales in un confronto faccia a faccia dentro la casa di Cinecittà.

Amedeo: 'Secondo i miei calcoli non può essere incinta'

Prima che il giornalista incontrasse la sua compagna, il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato una clip quando Amedeo è stato informato durante la puntata di venerdì scorso (8 ottobre) che la sua compagna è stata fotografata con un pancino sospetto.

E l'unica domanda che circolava sul web, era se la 36enne era o non era in dolce attesa. Questa ipotesi è stata fatta anche nello studio del Grande Fratello Vip da parte del conduttore Signorini, quando ha riferito ad Amedeo le voci degli ultimi giorni. Il giornalista è rimasto colpito per un attimo e ha detto che secondo i suoi calcoli non poteva essere incinta, ma comunque non era esclusa come possibilità. Per placare la curiosità del giornalista ma anche di tutti gli altri fan del reality, Vera Miales è entrata nella casa più famosa d'Italia.

Vera: 'Amedeo sei un giornalista non un commercialista'

La fidanzata del giornalista è entrata nella casa di Cinecittà e ha fatto chiarezza sulla questione.

Vestita con un abito da sposa, Miales ha avuto un confronto faccia a faccia con Amedeo nel giardino della casa. Secondo le regole, il concorrente è stato "freezato" e per un paio di minuti ha solo ascoltato il discorso della sua compagna Miales. La 36enne in lacrime ha rimproverato il padre di Guenda, dicendogli che i conti non li sa proprio fare e gli ha ricordato che lui non è un commercialista ma un giornalista.

Vera con malincuore ha detto ad Amedeo di non essere in dolce attesa: "Amedeo stai tranquillo, non sono incinta". Questo perché, nel momento in cui il 67enne ha saputo che la sua fidanzata potrebbe essere incinta ha mostrato una grande preoccupazione per il fatto che a questa età si sentirebbe più nonno che papà.

Vera: 'Non è giusto che continui a non fidarti di me'

La relazione tra Vera e Amedeo pare che ha dei problemi che hanno a che fare con la mancanza di fedeltà.

Almeno questo ha fatto capire la 36enne quando ha detto a Goria che: "Tu continui di non fidarti di me e questo non è giusto". La modella ha anche spiegato il significato dell'abito bianco. Secondo lei, il vestito da sposa era una dimostrazione della sua lealtà nei suoi confronti. Quando Amedeo è stato sbloccato, anche lui in lacrime ha dichiarato: "Anche io ti amo, a modo mio". Una frase che non le è piaciuta molto, perché secondo Vera in amore non esiste "modo mio". Comunque, quando Vera se ne era andata, Amedeo ha dichiarato che: "Lei deve sapere che io non la lascio"