Non si placano le polemiche dopo la puntata del primo ottobre del Grande Fratello Vip. Dopo aver accusato Soleil Sorge di razzismo, i concorrenti si scagliano contro Alfonso Signorini. Non hanno accettato la mancata squalifica della loro coinquilina.

Cosa è accaduto qualche giorno fa

Nei giorni scorsi Soleil Sorge è stata accusata di razzismo dai suoi compagni. Dopo la frase "urlate come scimmie", rivolta in particolar modo ad Ainett e Samy, i concorrenti hanno inveito contro la gieffina accusandola di essere razzista. Soleil in un primo momento non si è resa conto della gravità delle sue frasi e, soltanto successivamente, è scoppiata in un pianto isterico e ha deciso di chiedere scusa ai diretti interessati.

La ragazza non aveva capito quanto la sua affermazione avesse ferito gli altri concorrenti e sottolinea che non voleva in alcun modo offendere la sensibilità di qualcuno. Soleil aggiunge, inoltre, che si riferiva soltanto al tono di voce troppo alto che i concorrenti stavano utilizzando e, per di più, non era rivolto solo ad Ainett e Samy.

Tutti contro Soleil, i concorrenti speravano in una squalifica

Tutto ciò ha causato forti tensioni i giorni seguenti e i concorrenti speravano in una squalifica della loro coinquilina o in un provvedimento. Però, non è andata come avevano immaginato. Non c'è stato un vero e proprio richiamo, ma soltanto un invito a ricordarci che tutti sbagliamo. In particolare, Alfonso si è scagliato contro Ainett che è stata accusata anche dalle due opinioniste (Sonia Bruganelli e Adriana Volpe) di ingigantire le cose.

Il conduttore ha sottolineato che tutti possiamo commettere errori e che Soleil ha chiesto scusa più volte. Nonostante ciò la casa si è rivolta contro Signorini e, in particolar modo, Ainett, Raffaella Fico, Samy e le sorelle Selassié hanno manifestato un totale disappunto nei confronti di ciò che è stato detto. Alfonso a quel punto ha deciso di chiudere il collegamento della casa e di attendere che si calmassero le acque.

I concorrenti contro Alfonso Signorini: 'Si può dire qualsiasi cosa allora, tanto non vengono presi provvedimenti, meglio andarcene'

Nella notte le critiche nei confronti di Alfonso Signorini non si sono placate. I concorrenti non hanno preso bene il mancato provvedimento nei confronti di Soleil e Jo Squillo, parlando con Raffaella Fico, afferma: "Avevi ragione, è tutto programmato".

Samy, invece, ha invitato tutti ad andarsene visto quanto è successo. Ainett si scaglia nuovamente contro Soleil e accusa il programma: "Allora si può dire tutto, l'importante è chiedere scusa". Clarissa, una delle sorelle Selassié, si mostra più dura contro Sorge e rimarca che non farà mai finta che le sia simpatica "non la accetterò mai".

Come reagirà Alfonso Signorini alle accuse dei suoi concorrenti?

Adesso che i "vipponi" sono contro il conduttore non sappiamo come evolverà la situazione. Lunedì 4 ottobre è prevista un'altra puntata del Grande Fratello Vip e l'argomento clou di questa edizione "tutti contro Soleil" potrebbe diventare "tutti contro Alfonso Signorini". Durante la trasmissione si potrebbe accendere un lungo dibattito che metterebbe a rischio l'intero programma e in cattiva luce il conduttore. Un altro scenario potrebbe essere l'abbandono di qualche concorrente.