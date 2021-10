Il Grande Fratello Vip 6 prosegue la sua messa in onda su Canale 5. Il reality show condotto da Alfonso Signorini, anche quest'anno sta conquistando il gradimento del pubblico, con una media di spettatori che si aggira sui 2,8 milioni di spettatori medi a settimana. Per questa nuova edizione, la finale del GF Vip è prevista entro il mese di dicembre ma, stando alle ultime indiscrezioni, in casa Mediaset starebbero pensando di allungare il Reality Show fino ai primi mesi del 2022.

Cambio programmazione Grande Fratello Vip 6: ecco cosa succederà

Nel dettaglio, come è già successo lo scorso anno, il Grande Fratello Vip andrebbe incontro ad un cambio programmazione.

La finale di questa sesta edizione, infatti, non dovrebbe esserci a dicembre e questo vuol dire che i concorrenti si ritroverebbero a trascorrere le feste di Natale reclusi tra le mura domestiche di Cinecittà.

A svelare questo retroscena è stato il giornalista Davide Maggio, che in una diretta Instagram fatta sul suo profilo, ha detto che molto probabilmente questa sesta edizione del GF Vip andrà avanti fino a marzo 2022.

Il reality show di Signorini verrebbe prolungato fino a marzo

Ancora una volta, quindi, il reality show condotto da Alfonso Signorini si ritroverebbe ad avere una durata a dir poco record, che andrebbe a toccare nuovamente i sei mesi complessivi di reclusione per i concorrenti.

In attesa di avere conferme ufficiali da parte del conduttore e della produzione stessa del Grande Fratello Vip 6 circa il prolungamento di questa edizione del reality show, resta da capire anche se ci saranno nuovi ingressi all'interno della casa più spiata d'Italia.

Già in queste ultime settimane si è parlato di un possibile approdo di nuovi inquilini pronti a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Nuovi possibili concorrenti nella casa del GF Vip 6

Uno di questi potrebbe essere il fidanzato di Francesca Cipriani, che pare sia in pole position per entrare a far parte del cast di questa edizione.

Occhi puntati anche su Antonella Fiordelisi, influencer social nota al pubblico per la sua relazione con Francesco Chiofalo, ex protagonista di Temptation Island.

Il suo nome fu svelato qualche giorno fa da Sophie Codegoni.

Tuttavia, nel caso in cui questa sesta edizione venisse prolungata per davvero di altri tre mesi, non si esclude che ci possano essere altri i concorrenti pronti a varcare la soglia della porta rossa di Cinecittà, proprio come è già accaduto lo scorso anno.

In quell'occasione, infatti, da dicembre in poi arrivarono nuovi inquilini pronti a mettersi in gioco come nel caso di Andrea Zenga, Selvaggia Roma e poi Cristiano Malgioglio.