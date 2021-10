Il Grande Fratello Vip 6 entra nel vivo e, a distanza di un mese dall'inizio di questa edizione, il pubblico social che segue il reality show sembra avere le idee "chiare" su chi è il preferito di questa edizione. Ci sono alcune presenze che non passano inosservate all'interno delle mura domestiche di Cinecittà. Una di queste è la bella Sophie Codegoni, ex volto di Uomini e donne, che proprio nella puntata di ieri sera, 11 ottobre, ha tenuto testa a Soleil Sorge in un acceso confronto che si è consumato in diretta televisiva su Canale 5.

Sophie Codegoni super favorita web al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, in queste ultime ore il sito web Reality House ha lanciato un sondaggio web per decidere il nome del concorrente preferito dal pubblico del Grande Fratello Vip, per questa sesta edizione.

I voti non sono mancati e, contrariamente a tutte le aspettative, in testa alla classifica si è piazzata proprio la bella Sophie Codegoni che ha raggiunto il 33% delle preferenze.

L'ex volto di Uomini e donne, quindi, sembra essere la super favorita dal pubblico social che segue questa edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, complice anche il fatto che in queste settimane non si è mai tirata indietro quando è stato necessario affrontare discussioni e confronti in casa.

Soleil Sorge staccata: si ferma al secondo posto

Proprio ieri sera, ad esempio, nel corso della diretta del GF Vip, Sophie ha tenuto testa benissimo a Soleil Sorge, che l'ha accusata di seguire un copione scritto e che il suo "mentore" sarebbe Fabrizio Corona.

E poi ancora, sempre in questa classifica web dei concorrenti preferiti di quest'anno, al secondo posto si piazza proprio la bella Soleil Sorge che conquista il 24% delle preferenze e stacca Miriana Trevisan, ferma al 9%.

Francesca Cipriani, invece, ha conquistato il 6% delle preferenze a suo favore, seguita poi da Raffaella e Davide che a pari merito hanno conquistato il 4% dei voti favorevoli.

Manuel Bortuzzo, invece, deve accontentarsi solo del 3% dei voti a favore da parte degli utenti web mentre le sorelle Selassiè non vanno oltre la soglia dell'1% dei voti.

Gli ex volti di Uomini e donne dominano anche al GF Vip 6

Insomma sembrerebbe proprio che a dominare la classifica dei preferiti di questo inizio Grande Fratello Vip 6 ci siano i due volti provenienti da Uomini e donne.

Sia Soleil che Sophie, seppur in due edizioni differenti, hanno partecipato alla popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, dove già in quella occasione si fecero notare per il loro caratterino vispo e c'è da scommettere che tanto altro verrà fuori nel corso di questa sesta edizione del reality show Mediaset.