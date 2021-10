Le storie d’amore, le speranze, delusioni e colpi di scena nella seguitissima serie televisiva Il Paradiso delle Signore, continuano a rendere movimentate le trame e a incuriosire i fan affezionati. Nella puntata in programmazione su Rai 1 il 1° novembre 2021, la sarta Agnese Amato (Antonella Attili) farà una scoperta del tutto sconcertante poiché verrà a conoscenza che suo marito Giuseppe (Nicola Rignanese) ha dilapidato il denaro che lei teneva da parte.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore, episodio del 1 novembre: Tina continua a non essere sincera con i suoi genitori, Vittorio perplesso

Le anticipazioni del 36° episodio della sesta stagione dello sceneggiato che verrà trasmesso sul piccolo schermo lunedì 1 novembre 2021 come al solito dalle ore 15:55 circa, dicono che Agnese e il marito Giuseppe continueranno a non ottenere alcuna risposta da parte della figlia Tina (Neva Leoni), la quale - oltre a nascondere la fine del suo matrimonio con il discografico Sandro Recanati (Luca Capuani) - non svelerà ai propri cari neanche i suoi problemi alla corde vocali: l’unico familiare al corrente della situazione sarà il fratello Salvatore (Emanuel Caserio), almeno per il momento.

Nel contempo il direttore Vittorio (Alessandro Tersigni) non nasconderà la propria evidente perplessità, dopo aver ascoltato la registrazione del brano realizzato dalla giovane Amato su sua richiesta, poiché avrà qualche dubbio circa la voce della talentuosa cantante.

Paola lascia il lavoro per non mettere a rischio la gravidanza, Agnese rimane sconvolta a causa del marito Giuseppe

Gloria (Lara Komar) ancora una volta si lascerà andare a una nuova confidenza con Armando (Pietro Genuardi), visto che gli dirà di aver stretto un accordo con il suo ex marito Ezio (Massimo Poggio). Quest’ultimo e la capocommessa, per non far soffrire la figlia Stefania (Grace Ambrose), sceglieranno di non farle sapere nulla di ciò che si sono detti.

Dopo Gloria sarà il turno di Paola (Elisa Cheli), che sceglierà di smettere di lavorare per stare a riposo, dopo aver rischiato di perdere la creatura che porta in grembo a causa di un malore improvviso: la signora Cecchi dopo essersi licenziata saluterà tutti i suoi colleghi tra le mura del circolo.

Per terminare Agnese rimarrà sconvolta, nell’istante in cui si renderà conto che suo marito Giuseppe ha fatto sparire tutti i risparmi.

Quest’ultimo troverà il coraggio di confessare alla consorte di essersi visto costretto a far avere i suoi soldi a Petra, la donna con cui ha intrapreso una relazione extraconiugale e da cui ha avuto un figlio, durante la sua permanenza in Germania? Questo aspetto sarà chiarito nelle puntate successive.