Nuovi colpi di scena nelle puntate Il Paradiso delle Signore 6 in onda su Rai 1. Centrale il personaggio di Gloria, che sta vivendo un momento molto difficile della sua vita da quando Ezio, il suo ex marito, si è stabilito a Milano per lavoro e anche per formare una famiglia con Stefania, Veronica e Gemma. La bella Moreau, dopo essere fuggita e finita in ospedale, dovrà affrontare il suo passato e i nodi verranno al pettine.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Tina ingannerà Vittorio

A Tina è stato proposto di cantare nel film musicale ma ha ancora problemi con la voce.

La giovane Amato non sa come risolvere la situazione, ma ecco che la fortuna bussa alla sua porta. Tina sente cantare Anna e rimane affascinata dalla sua voce. Se lei cantasse al suo posto, il problema sarebbe risolto. In questo modo, però, ingannerebbe Vittorio.

Intanto, Salvatore continua a pensare ad Anna, che non riesce a conquistare nonostante i suoi sforzi e i consigli alquanto bizzarri di Marcello. Che cosa ne sarà dei due?

Marcello messo alla prova

Continuando con le nuove anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Marcello dovrà affrontare una situazione che lo metterà alla prova. Al Circolo si terrà un evento importante e dovrà cavarsela da solo. Ludovica è abbastanza preoccupata, ma confida nelle capacità del suo fidanzato.

Chi trama contro Marcello è Adelaide, decisa a metterlo in cattiva luce e fare in modo che perda il confronto con il predecessore Parri. Che cosa avrà in mente la contessa per far sfigurare il povero Barbieri?

Ezio e Gloria si incontrano, anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Gloria ha ascoltato i consigli preziosi di Armando e così ha scelto di restare a Milano e fare ciò che deve.

Tra le priorità, c'è quella di confrontarsi con Ezio. Dal canto suo, Colombo è rimasto turbato dal primo incontro con l'ex moglie, tornata a lavorare al grande magazzino.

La bella Moreau si fa coraggio e così chiede a Ezio di incontrarla. Come svelano le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore che andrà in onda martedì 26 ottobre 2021 su Rai 1, Colombo sarà titubante al solo pensiero del confronto con Gloria ma, alla fine, accetterà.

Sarà così che Ezio e Gloria avranno il tanto atteso faccia a faccia. Tuttavia, la capo commessa non si aspetterà minimamente la reazione dell'ex marito, preoccupato che la sua presenza possa minare la relazione con Veronica, la nuova compagna che ama e che non ha intenzione di perdere, specie ora che Stefania è con loro.

