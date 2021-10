Domenica 10 ottobre, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié hanno avuto l'ennesimo confronto. Stanco della situazione creata al Grande Fratello Vip, il 22enne di Treviso ha spiegato che non vuole avere nulla a che fare con la Principessa per moltissimi motivi. Nonostante la più piccola delle sorelle Selassié abbia supplicato il coinquilino a proseguire la relazione, lui è stato irremovibile.

Lo sfogo di Bortuzzo

Nella serata di domenica, Lulù Selassié (Lucrezia all'anagrafe) si è messa nel letto di Manuel Bortuzzo e ha cercato di chiarire la situazione tra loro.

A quel punto il 22enne ha ribadito di non volere avere nulla a che fare con la coinquilina. Scendendo nel dettaglio, il nuotatore ha riferito che all'inizio tutto è cominciato quando neanche si conoscevano. Dopo tre settimane di "convivenza", il gieffino ha compreso che non vuole avere una relazione nella casa di Cinecittà: "Sarei falso..."

Manuel ha precisato di non essere amico di Lulù ma non si sente neanche il suo fidanzato. Il diretto interessato ha riferito che non può farsene una colpa se non vuole nulla da Lulù. Come spiegato dal gieffino, l'atteggiamento della Principessa non aiuta la situazione: "A me non viene di darti un bacio. In questo momento non voglio niente..."

'Non è solo la cosa del letto'

Come un fiume in piena Manuel Bortuzzo ha cercato di spiegare la sua situazione a Lulù Selassié.

Il 22enne ha precisato che non si tratta solamente di dormire con Aldo Montano piuttosto che con la Principessa. Il giovane ha semplicemente cercato di far capire che tra lui e la coinquilina non potrebbe mai funzionare: "Io non sorrido più da una vita. Io ho smesso di sorridere. Per te sono normale, ma io non mi sento così..."

Bortuzzo ha anche spiegato che spesso non si avvicina a Lulù, perché semplicemente le sue condizioni fisiche non glielo permettono: "Mi fa male la schiena".

La replica della Principessa

Dopo avere ascoltato la versione di Manuel Bortuzzo, Lulù è sembrata quasi supplicare il coinquilino di non interrompere la relazione. La Principessa d'Etiopia ha invitato il 22enne a non fingere, ma al tempo stesso ha chiesto più comprensione. La sorella minore di Clarissa e Jessica ha spiegato che dalla scorsa estate sta vivendo un brutto momento e vorrebbe qualcuno al suo fianco per affrontare al meglio la situazione.

Inoltre, Lucrezia ha riferito che un tempo era diversa caratterialmente. Per questo motivo la Principessa Selassié vorrebbe dimostrare a Manuel che lontano dai riflettori è una persona completamente diversa. A detta della gieffina, Bortuzzo sarebbe cambiato dopo la messa in onda dell'ottava puntata del Grande Fratello Vip. Nonostante il discorso di Lulù, il 22enne è sembrato irremovibile.