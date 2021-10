Nel 25° anniversario dalla messa in onda della prima puntata, 'Un posto al sole', la soap più seguita dai telespettatori italiani, interamente prodotta e ambientata a Napoli, rischia di vedere ridimensionati la popolarità e il successo negli ascolti, a causa di un possibile anticipo della puntata quotidiana alle ore 18:30, al posto dell'orario consueto delle 20:45.

Il cast di Un Posto al Sole e gli stessi fan in apprensione per una possibile decisione dei vertici di Rai3 che rischia di rivelarsi dannosa

La possibile decisione dei vertici di Rai3 di anticipare la trasmissione degli episodi giornalieri al tardo pomeriggio e non all'ora di cena, è stata appresa dall'intero cast di 'Un Posto al Sole' e dal fittissimo seguito di fan che hanno contribuito a far della soap napoletana, la più longeva dell'intera televisione italiana, come una probabile scelta editoriale che rischia di danneggiare la fiction in termini di audience.

Si parlerebbe, infatti, di voler sostituire la messa in onda della puntata serale di Un Posto al Sole, con un appuntamento quotidiano di informazione, su cui conosciamo come Rai3 sia fortemente impegnata.

Patrizio Rispo e Marina Tagliaferri, in arte Raffaele Giordano e Giulia Poggi sono due dei protagonisti storici della soap dal 1996 ad oggi

Nel lontano 1996, quando il Mondo era alle prese con tante rivoluzioni storiche, sociali e culturali, con conflitti armati sparsi in giro per la Terra e la politica che tentava di risalire la china dopo 'Mani Pulite e Tangentopoli, dopo la fase stragista di Mafia, costata sangue e dolore all'Italia intera, in uno storico palazzo di Posillipo, (Donn'Anna), Patrizio Rispo e Marina Tagliaferri, alias Raffaele Giordano e Giulia Poggi, rispettivamente il portiere dello stabile di proprietà dei Conti Palladini, e sua cognata Giulia Poggi, assistente sociale molto fine intellettualmente e determinata come donna, facevano il loro esordio in quella che viene considerata come una delle più riuscite produzioni italiane in ambito tv e nella categoria soap.

In questi 25 anni, così come è cambiato radicalmente il Mondo, la nostra Italia e noi stessi, alternando giornate di nuvole e pioggia a squarci meravigliosi di sereno, 'Un Posto al Sole, ci ha accompagnati pazientemente nelle nostre serate, mentre preparavamo velocemente dopo le fatiche dal lavoro la nostra cena, facendoci commuovere, arrabbiare e tenere il fiato sospeso, ma anche ridere ed alleggerire un po' la mente dalle nostre preoccupazioni, mentre il Sole illuminava e riscaldava quello spaccato stupendo del Golfo di Napoli, visto dalle terrazze a picco sul mare di quello storico palazzo di Posillipo, con il Vesuvio a coprire le spalle sullo sfondo.

E Patrizio Rispo, cioè Raffaele con la sua simpatia esplosiva tipicamente partenopea e Marina Tagliaferri, Giulia, con le sue battaglie per un mondo più giusto, due dei più importanti tra i protagonisti della soap, hanno permesso anche a noi di immedesimarci nelle loro storie di vita, inventate da un copione, ma sempre frutto della nostra normalità. Auguri , 'Un Posto al Sole'!