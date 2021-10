Una nuova settimana di emozioni andrà in onda con le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre 2021. Le anticipazioni confermano che non mancheranno i colpi di scena. Dopo essersi rifugiata da zia Ernesta, Gloria deciderà di tornare al Paradiso, ma non per rimanere. La donna infatti vorrà a tutti i costi osare le dimissioni dal grande magazzino e lasciare la città ma nel frattempo subirà uno scippo e verrà trovata da Armando in ospedale. L'uomo cercherà in tutti i modi di convincerla a non partire e rivelare a Stefania di essere sua madre.

Tina intanto accetterà la proposta di Vittorio, di prendere parte a un film musicale. Tuttavia, dopo l'esibizione al Circolo, la giovane cantante sentirà di avere la gola in fiamme. Seguirà la chiamata al medico, il quale le consiglierà l'intervento alle corde vocali. Flora invece continuerà a suscitare particolare interesse in Umberto. I due si avvicineranno sempre di più, facendo infastidire Adelaide.

Durante le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 18 al 22/10, Vittorio proporrà a Tina di partecipare al film musicale. Dopo vari tentativi, la figlia di Agnese e Giuseppe deciderà di partecipare e di iniziare quindi la cura, prescritta dal medico per le sue corde vocali.

Alla luce di tale decisione, Salvatore cercherà di spronare la sorella a raccontare tutta la verità a Vittorio, per confessargli il suo problema di salute. Nel frattempo Gloria deciderà di tornare a lavorare al Paradiso ma non per restare. La capo commessa vorrà assolutamente osare le dimissioni e lasciare nuovamente il capoluogo lombardo.

A Villa Guarnieri la contessa farà fatica a nascondere il fastidio della presenza di Flora, nonostante sia stata lei ad invitarla. Intanto tra la figlia di Achille e Umberto, si creerà una chimica particolare: il commendatore sarà incuriosito dalla ragazza e cercherà in tutti i modi di avvicinarsi a lei.

Le trame dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore, trasmesse dal 18 al 22 ottobre, rivelano nel dettaglio che anche Salvatore si confiderà con la sorella. Il titolare della Caffetteria racconterà a Tina di essersi innamorato di Anna Imbriani. Quest'ultima invece rivelerà a Beatrice di non sentirsi all'altezza delle attenzioni del giovane. Nel frattempo Armando riceverà la chiamata di zia Ernesta. La donna sarà molto preoccupata perché non avrà notizie di Gloria. Il capo magazziniere cercherà di tranquillizzarla e si metterà alla ricerca della Moreau. Dopo vari tentativi, la capo commessa verrà trovata da Armando in ospedale, in seguito ad un incidente. Dopo il loro incontro, Gloria confiderà a Ferraris di voler lasciare Milano e di non rivelare a Stefania di essere sua madre. Armando però troverà un modo per farle cambiare idea.