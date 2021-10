Giulia Montanarini è una showgirl, attrice ed ex nuotatrice. Nata a Roma ha recitato in diversi film ma prima di intraprendere la carriera all'interno del mondo dello spettacolo ha ottenuto buoni risultati nello sport. La 45enne ha anche preso parte ad un programma del Bagaglino nel 2001. Oggi è una madre ed una donna innamorata lontano dalle telecamere.

Chi è Giulia Montanarini

Giulia Montanarini è nata a Roma il 13 febbraio del 1976. Sin da giovane ha praticato lo sport del nuovo per circa otto anni. Prestigioso il risultato conseguito all'età di 17 anni, nel 1993, nel corso dei Campionati di nuoto per salvamento.

Giulia, infatti, riuscì nell'impresa di stabilire un record del mondo. Terminata la sua esperienza con il nuoto cominciò un percorso all'interno del mondo della moda e Montanarini sfilò per diversi anni. Nel 1994 partecipò anche al concorso di bellezza di Miss Italia e due anni successivi ottiene il titolo di Miss Ragazza Vip.

Da Passaparola al Bagaglino

Tra la fine degli anni novanta e gli inizi del 2000 è un periodo d'oro per Giulia Montanarini. Nel 1999, infatti, entrò a far parte del corpo di ballo del programma condotto da Paolo Bonolis, Ciao Darwin. Sempre in Mediaset, Montanarini divenne una spintarelle di Beato tra le donne. Nel 2001 Giulia Montanarini prese parte a teatro con la compagnia del Bagaglino per 'Tutte pazze per Silvio' la cui regia fu di Mario Castellacci e di Pier Francesco Pingitore.

Rimase con il Bagaglino divenendo una delle prime ballerine del programma Marameo. Condotto da Pippo Franco condivise questa esperienza con showgirl come Pamela Prati, l'ex concorrente dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Angela Melillo e Ramona Badescu.

Giulia Montanarini attrice

Nel 2002 recitò nel film dal titolo 'Per finta e per Amore' di Marco Mattolino con Remo Girone.

Tornò in Rai un anno dopo nella trasmissione Compagni di scuola insieme ad Antonella Mosetti. Quel programma fu condotto da Pino Insegno. Giulia, successivamente recitò in diversi film come 'Il paradiso all'improvviso' di Leonardo Pieraccioni. Sempre nel 2003 e, precisamente, intorno al Natale di quell'anno, uscì nei cinema il film Natale in India con un cast d'eccezione composto da attori del calibro di Christian De Sica, Massimo Boldi, Biagio Izzo, I Fichi d'India e Giulia Montanarini.

Giulia e i reality

Anche Giulia Montanarini decise di partecipare ad uno dei Reality Show. Su Canale 5 fu una concorrente de La fattoria. La romana fu una delle protagoniste indiscusse di quel programma targato Mediaset giungendo sino alla semifinale del gioco. In quello stesso anno, nel 2005, fu una delle dodici ragazze che posò per il calendario Woman for Planet 2006. Il ricavato di questo progetto fu devoluto all'associazione forPlanet con presidente Tessa Gelisio. Tra le esperienze nel mondo dello spettacolo di Giulia Montanarini vi è anche un ruolo da tronista in Uomini e Donne nel 2011. L'anno successivo recitò in SPA, una sit-com in onda su Italia 1 ed Italia 2. Nel 2013 prese parte ad una delle puntate domenicali di Avanti un altro!

condotto da Paolo Bonolis.

Giulia madre innamorata

Giulia Montanarini ha rilasciato un'intervista il 17 febbraio del 2021 per Blasting News nella quale si è definita una mamma presente. La figlia di nome Alice, avuta dalla relazione con Gianmaria Papa è nata il 9 luglio del 2020. Ha inoltre affermato la sua speranza di lavorare al più presto e tornare in televisione o al cinema.