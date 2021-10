Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6 e i colpi di scena saranno sempre più all'ordine del giorno nel corso delle prossime settimane. Intanto, però, i fan si chiedono se ci sarà o meno il ritorno di Marta Guarnieri. Dall'inizio di questa sesta stagione della soap, della donna si sono perse definitivamente le tracce: dopo il suo trasferimento a New York, la donna non ha dato più sue notizie e per Vittorio Conti ben presto arriverà il momento di voltare pagina definitivamente.

Marta ritorna nel cast de Il Paradiso delle signore 6?

Nel dettaglio, gli ultimi retroscena sulle trame de Il Paradiso delle signore 6 di questa annata, rivelano che Marta non ritornerà a Milano.

La donna, infatti, non ha alcuna intenzione di abbandonare la sua occupazione in America, dove sta portando avanti il suo sogno lavorativo e dove ormai ha iniziato una nuova vita, lasciandosi alle spalle la relazione con Vittorio Conti, che in un primo momento sembrava essere destinata a durare per sempre.

Stando a quanto apprende Blasting News, la presenza di Gloria Radulescu (che veste i panni di Marta Guarnieri nella soap) non è prevista per tutta la stagione autunno/inverno de Il Paradiso delle signore.

Il retroscena sulle trame de Il Paradiso 6: Vittorio cambia vita

Vittorio Conti, quindi, si ritroverà da solo a tenere in mano le redini del grande magazzino ma col passare del tempo comincerà a pensare di più anche a se stesso, consapevole del fatto che non può stare solo per sempre.

E così, i retroscena sulle trame future de Il Paradiso delle signore 6, rivelano che l'uomo si renderà conto che deve guardarsi intorno e ben presto tornerà ad aprire il suo cuore ad un'altra donna, che potrebbe fargli provare delle emozioni e delle sensazioni che ormai credeva fossero sopite e dimenticate per sempre.

Una svolta importantissima per Vittorio Conti che, in queste prime puntate della sesta stagione, sta continuando a pensare a sua moglie Marta, al punto da sentire il bisogno di sfogarsi con amici e familiari, ai quali confesserà di sentire ancora la mancanza della sua ormai ex moglie.

Una nuova donna per Vittorio Conti dopo l'addio a Marta: retroscena Il Paradiso delle signore 6

Quando arriverà la svolta per Vittorio Conti? Fondamentali potrebbero essere le puntate de Il Paradiso delle signore 6 che saranno trasmesse durante il periodo natalizio, le quali potrebbero segnare una svolta decisiva nella vita di Vittorio e potrebbero anche essere quelle che segneranno la chiusura definitiva col passato e quindi con Marta.

Insomma, una sesta stagione che non deluderà affatto le aspettative degli spettatori anche se, per quanto riguarda il ritorno di Marta Guarnieri, al momento non ci sono speranze di rivederla in scena.