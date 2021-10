Prosegue l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 6 e le anticipazioni delle nuove puntate in programma dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Tina Amato che continuerà a mentire circa la registrazione del demo e rischierà grosso con Vittorio Conti. Intanto Agnese comincerà ad avere dei sospetti sul conto del marito Giuseppe.

Tina Amato si ritrova nei guai: anticipazioni Il Paradiso delle signore 1-5 novembre 2021

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 in programma fino al 5 novembre 2021, rivelano che Tina dopo aver fatto registrare il demo ad Anna, si ritroverà a rischiare grosso nei confronti di Vittorio.

Il motivo? Conti si renderà conto che c'è qualcosa che non va nel momento in cui sentirà cantare Anna e noterà la somiglianza fin troppo eccessiva con la voce di Tina.

Sarà a quel punto che Conti deciderà di convocare Tina per capire come stanno le cose: la situazione per la giovane Amato si metterà decisamente male anche se proverà in tutti i modi a scrollarsi di dosso i dubbi e i sospetti.

Agnese ha dei sospetti sul marito Giuseppe

E poi ancora gli spoiler delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore, previste nella settimana che va dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che ci sarà spazio anche ai sospetti di Agnese nei confronti del marito Giuseppe.

La donna, infatti, noterà che dal libretto dei risparmi di famiglia, manca un'elevata somma di denaro.

Per questo motivo comincerà ad avere dei sospetti nei confronti del marito, temendo che possa essere stato proprio lui ad usufruire di quel denaro che manca.

Tuttavia, Agnese deciderà di non puntare direttamente il dito contro Giuseppe: in un primo momento, infatti, deciderà di indagare e di vederci chiaro, per poi affrontare suo marito e capire cosa sta accadendo.

Occhi puntati anche su Marcello, il quale deciderà di intervenire per far sì che tra Anna e Salvatore possa tornare di nuovo il sereno.

Flora indaga sul padre: anticipazioni Il Paradiso 6 dall'1 al 5 novembre 2021

Per questo motivo, il giovane Barbieri, organizzerà una serata speciale alla quale prenderanno parte anche Salvo e Anna: riusciranno i due a superare le divergenze dell'ultimo periodo?

E poi ancora, gli spoiler delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6, in programma dall'1 al 5 novembre 2021, rivelano che Flora comincerà a raccogliere delle informazioni sul conto di suo padre Achille.

La ragazza vuole vederci chiaro in merito al rapporto che c'era tra il defunto padre e Umberto Guarnieri ma vuole far chiarezza anche in merito al rapporto con la contessa Adelaide, dopo le accuse che vennero fatte da Cosimo Bergamini.