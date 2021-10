Continua a far discutere l'unica "coppia" che si è formata all'interno della casa del GF Vip: tra i pochi che apprezzano la vicinanza tra Manuel e Lulù, ci sarebbe Alfonso Signorini. Un rumor che sta impazzando sui social network, inoltre, sostiene che Bortuzzo avrebbe chiesto aiuto in confessionale per mettere fine a questa frequentazione, partendo dalla condivisione del letto. Nelle intenzioni del bel 22enne, ci sarebbero quella di dormire ogni notte con Aldo e potersi avvicinare alle altre donne del cast, cosa che gli riesce difficile avendo sempre la principessa attorno.

Rumor sul flirt nato al GF Vip 6

Si starebbe facendo sempre più evidente l'insofferenza di Manuel nei confronti di Lucrezia, la concorrente del GF Vip che ha iniziato a frequentare qualche settimana fa davanti alle telecamere. Anche se è passato del tempo da quando i due si sono scambiati i primi baci, soprattutto nel ragazzo non è sbocciato nessun sentimento, tant'è che non fa che ribadire il suo volerci andare piano nonostante le insistenze della giovane.

Sono in pochissimi, inoltre, a credere in questa "coppia": l'unico che sembra voler puntare su questa unione nonostante gli scetticismi di molti, è il presentatore del reality-show.

Nelle ultime ore, infatti, sui social network ha cominciato a prendere piede un retroscena piuttosto interessante sui "piccioncini" della casa, un rumor riportato da Agente Beast secondo la quale Bortuzzo non vedrebbe l'ora di rompere il già gelido legame con Lulù.

La "coppia" Manuel-Lulù è amatissima da Alfonso perché crea dibattito e interazioni social. Manuel vuole conoscere le altre concorrenti e ha detto di non voler dormire con lei perché “troppo appiccicosa”. Il confessionale ha promesso al ragazzo i suoi spazi a tempo debito #GFVIP — Agent Beast (@Agent__Beast) October 5, 2021

Dubbi del pubblico sulla 'coppia' del GF Vip 6

Il Gossip che sta impazzando sul web da qualche ora, dunque, riguarda gli unici due inquilini del GF Vip 6 che si sono un po' avvicinati da quando il programma è iniziato.

"La coppia Manuel-Lulù è amatissima da Alfonso Signorini perché crea dibattito e interazioni sociali", si legge in un tweet che tantissimi fan del reality hanno apprezzato e condiviso sui propri profili personali.

Stando al rumor che arriverebbe direttamente dagli studi del format di Canale 5, Bortuzzo non sarebbe realmente interessato alla principessa 23enne, anzi sarebbe alla continua ricerca di suggerimenti e aiuti da parte degli autori per mettere fine a questo rapporto.

"Manuel vuole conosce le altre concorrenti", si legge ancora nel messaggio che sembra confermare la sensazione che moltissimi spettatori hanno guardando la diretta della trasmissione, diversissima rispetto alle clip che vengono mandate in onda dal conduttore nel corso delle varie puntate.

La richiesta agli autori del GF Vip

"Manuel ha detto di non voler dormire con Lulù perché è troppo appiccicosa", continua così il tweet col quale i fan del GF Vip sono stati aggiornati su quello che starebbe accadendo lontano dalle telecamere, ovvero nella testa e nel cuore di Bortuzzo.

Nei vari colloqui che avrebbe quotidianamente con gli autori del programma, il bel nuotatore avrebbe chiesto aiuto per allontanarsi dalla principessa, partendo dalla sua volontà di condividere il letto con l'amico Aldo ogni notte, e non una sera sì e una no come ha stabilito Lucrezia.

Il retroscena sull'unica "coppia" della sesta edizione, contiene anche la risposta che gli addetti ai lavori avrebbero dato al 22enne su questa situazione dalla quale non saprebbe più come uscire: "Il confessionale gli ha promesso i suoi spazi a tempo debito".

Insomma, il legame tra Manuel e Lulù piace ad Alfonso Signorini, quindi dovrebbe andare avanti ancora per un po' di tempo, nonostante i sostenitori di questa unione siano davvero pochissimi. Da non sottovalutare, infine, il gossip sulla volontà del giovane di conoscere meglio altre concorrenti del cast, che potrebbero essere le belle e single Soleil Sorge e Sophie Codegoni.