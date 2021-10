Grandi novità e colpi di scena nel corso delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in programma per la stagione tv 2021/2022. Le anticipazioni rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena, molti dei quali riguarderanno in primis le vicende di casa Amato. Per Agnese, infatti, arriverà una vera e propria "doccia fredda" nel momento in cui scoprirà che suo marito non è stato fedele durante il soggiorno in Germania e che addirittura ha messo al mondo un figlio con un'altra donna, che presto arriverà nelle loro vite.

Giuseppe smascherato e messo nei guai da Petra: anticipazioni Il Paradiso 6

Nel dettaglio, le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che ben presto Giuseppe si ritroverà a fare i conti con una missiva che gli arriverà da parte della sua amante Petra.

Trattasi della donna con la quale Giuseppe si è "intrattenuto" durante il soggiorno in Germania, quando fece perdere le tracce ai suoi familiari, i quali credevano addirittura che fosse morto.

Petra chiederà una ingente somma di soldi che sostiene servano per il bambino che hanno messo al mondo insieme. Tuttavia, le richieste di denaro che verranno fatte dalla donna, diventeranno sempre più ingenti e renderanno la vita impossibile a Giuseppe.

Ma le sorprese non sono finite qui, perché stando a quanto apprende Blasting News, Petra non avrà alcuna intenzione di arrendersi così facilmente.

L'amante di Giuseppe arriva in città: Agnese scopre tutto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 per la stagione 2021/2022, infatti, prevedono il rientro ufficiale della donna a Milano.

Petra sbarcherà in città assieme a suo figlio e insieme andranno a bussare alla porta di Giuseppe, che si ritroverà così messo con le spalle al muro.

Per Agnese, quindi, ben presto arriverà il momento di prendere coscienza dei tradimenti da parte di suo marito: l'uomo non è stato fedele, così come ha fatto credere a sua moglie.

Giuseppe ha mentito ad Agnese, la quale si sentirà presa in giro e ingannata dall'uomo che ha al suo fianco e col quale ha scelto di condividere il resto della sua vita.

Agnese in grande crisi dopo le bugie del marito: anticipazioni Il Paradiso delle signore 2021/2022

La donna, quindi, si ritroverà ad affrontare un periodo buio nel corso delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore di questa stagione, al punto da ritrovarsi in crisi e non sapere quale strada scegliere.

Agnese non riuscirà a perdonare il tradimento di Giuseppe e il fatto che le abbia tenuto nascosto anche l'esistenza di un figlio segreto.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 rivelano che, questa situazione, finirà per far vacillare il loro matrimonio, complice anche il sentimento che da un po' di tempo Agnese prova nei confronti di Armando, il quale si rivelerà una spalla su cui contare.