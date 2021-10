La coppia formata da Lulù e Manuel sembra non decollare: sono sempre di più, infatti, gli episodi in cui il concorrente del Grande Fratello Vip dimostra insofferenza nei confronti della ragazza che sta frequentando da un paio di settimane davanti alle telecamere. L'altra sera, ad esempio, Bortuzzo ha "subito" l'ennesima scenata di gelosia di Lucrezia e poi l'ha respinta quando a letto ricercava coccole prima di dormire: i fan chiedono che si metta fine a quella che considerano una "farsa", nonché una storia senza futuro.

Le reazioni di Manuel al Grande Fratello Vip

Manuel non è realmente interessato a Lulù: è questo il pensiero che stanno sposando la maggior parte dei fan del Grande Fratello Vip in questi giorni, ovvero dopo aver assistito a vari momenti di forte insofferenza del ragazzo nei confronti della principessa.

Se la romana appare sempre più presa, il nuotatore non fa che allontanarla e ribadirle che non sono fidanzati ma solo due persone che si stanno conoscendo.

Chi sta assistendo all'evoluzione di questo rapporto da casa, è certo del fatto che Bortuzzo stia per arrivare al limite e che presto comunicherà la sua intenzione di interrompere un legame che in due settimane sembra essere diventato "tossico" e privo di ogni tipo di passione.

Anche se Alfonso Signorini continua a parlare di occhi che brillano e di coppia, i gesti del 22enne sembrano smentire lui e tutti quelli che sono certi che provi qualcosa per Lucrezia.

I pareri del pubblico del Grande Fratello Vip

La sera del 30 settembre, la "coppia" del Grande Fratello Vip ha catturato l'attenzione degli spettatori per vari momenti di tensione.

Innanzitutto Lulù ha fatto l'ennesima scenata di gelosia a Manuel dopo averlo visto interagire con Soleil: la giovane ha chiesto al ragazzo di non rivolgere la parola a quella che considera una sua "nemica", ma lui ha preso posizione e le ha chiarito che non deve dirgli cosa può fare e cosa no.

Mentre tutti i vipponi ballavano in giardino, le telecamere hanno ripreso Lucrezia che si avvicinava a Bortuzzo per baciarlo sulle labbra: come è già accaduto varie volte nei giorni scorsi, anche in quest'occasione lui si è pulito la bocca dopo che lei ha voltato le spalle.

Questo gesto non piace affatto ai fan del reality, che sui social si chiedono come sia possibile che Hailé Selassié non si renda conto che il nuotatore non ha il suo stesso trasporto, anzi manifesta insofferenza la maggior parte delle volte che lei ricerca coccole o attenzioni.

Le critiche alla 'coppia' del Grande Fratello Vip

L'ultimo episodio che ha lasciato gli spettatori del GF Vip senza parole, risale alla notte scorsa: poco prima di addormentarsi, Manuel e Lulù sono stati ripresi mentre erano intenti a chiacchierare a letto.

Dopo che Bortuzzo ha ribadito per l'ennesima volta che non sono fidanzati, la principessa ha cercato un contatto fisico provando a salire sopra al giovane sotto le coperte.

In un video che sta facendo il giro della rete, si vede il concorrente allontanare con poca delicatezza Lucrezia, facendola arrivare quasi dall'altra parte del letto.

Questo gesto non è piaciuto a molti, tant'è che su Twitter sono stati scritti parecchi commenti negativi sullo sportivo e sull'atteggiamento gelido che assume nei confronti della persona che sta frequentando nella casa.

"Ma che roba è?", "Ma come te lo deve dire Lulù?", "Lei gli prende la mano per auto accarezzarsi e lui la leva di continuo", questi sono alcuni dei pensieri che gli spettatori del reality hanno espresso sulla "coppia", accompagnati da quelli che invitano Signorini a non parlare più degli "occhi friccicarelli" di Manuel perché palesemente non ci sono.