Dopo essere stata una delle protagoniste indiscusse della soap opera della Rai, Il Paradiso delle Signore, l'attrice Ilaria Rossi ha lasciato definitivamente il cast. Qualche settimana fa, in una delle nuove puntate della stagione attualmente in corso, è stata trasmessa la partenza di Gabriella Rossi, la stilista del grande magazzino milanese diretto dal dottor Vittorio Conti (Alessandro Tersigni), verso Parigi. Dopo aver salutato tutti i suoi amici e colleghi - non senza commozione - la Signora Bergamini ha preso l'aereo ed è partita per raggiungere suo marito, Cosimo Bergamini.

La sua interprete, per salutare e per ringraziare tutti i fans che in questi tre anni l'hanno sostenuta e seguita, ha rilasciato un'intervista a Tv Serial nella quale ha fatto alcune importanti dichiarazioni.

Le emozioni provate il giorno dell'ultimo ciak

Nell'intervista, infatti, Ilaria Rossi per prima cosa ha raccontato le emozioni che ha vissuto dopo aver registrato il suo ultimo ciak. L'artista - così come si è appreso dai social - nel suo ultimo giorno di riprese è stata circondata dai colleghi e da loro è stata festeggiata e celebrata. "All'inizio sono rimasta lucida, poi, vedendo anche il loro regalo, ho realizzato e mi sono molto emoziata", ha affermato Ilaria Rossi. In quel momento, l'attrice ha rivelato di aver provato un mix di emozioni: soddisfazione e felicità per il percorso compiuto, ma allo stesso tempo anche un po' di malinconia per la fine.

Gabriella tornerà prossimamente? La risposta dell'artista

Dopo tre anni, Ilaria Rossi ha "abbandonato" le vesti di Gabriella Rossi. Nell'arco delle varie stagioni della soap opera "Il Paradiso Delle Signore", che ogni pomeriggio ottiene un elevato numero di ascolti, il suo personaggio ha subito una vera e propria evoluzione.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane donna, infatti, da essere una delle "Veneri" del magazzino è riusciuta, anche grazie all'aiuto di Vittorio Conti, a realizzare il suo più grande sogno: diventare una famosa ed affermata stilista. Ilaria Rossi, che prossimamente sarà impegnata in nuovi progetti lavorativi, ha affermato che non dimenticherà mai la sua Gabriella e che, di conseguenza, di lei si porterà sempre dietro alcune sue caratteristiche come, ad esempio, la sua dolcezza, il suo entusiasmo per la vita e la sua determinazione.

Inoltre, Ilaria Rossi non ha escluso che un domani, magari nelle prossime puntate o, perchè no, nella prossima stagione, vi possa essere il ritorno del suo personaggio a Milano. "Non si può, secondo me, mai escludere nulla, mai dire mai. Mi sembra un bel finale, ma non del tutto chiuso. Per adesso si è concluso, ma non è detto che un domani non possa succedere altro".