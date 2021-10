Tante novità accadranno nel corso delle prossime puntate di Love is in the air trasmesse tra qualche settimana su Canale 5. Le trame turche della serie tv narrano che Aydan Bolat e Ayfer legheranno Deniz Sarachan ad una sedia per evitare che lasci Istanbul e costringerlo a firmare i documenti dell'annullamento delle nozze a Eda Yildiz.

Anticipazioni Love is in the air: Serkan tenta di fermare le nozze di Eda

Le anticipazioni di Love is in the air riguardanti le nuove puntate trasmesse in prima visione tv annunciano che la fuga di Deniz avrà vita breve.

Tutto inizierà con esattezza quando Eda chiederà al barista di fingersi il suo fidanzato per ingelosire Serkan visto che ha perso la memoria in un drammatico incidente aereo. Col passare del tempo, emergerà che Sarachan è davvero innamorato della nipote di Ayfer, tanto da aver stretto un patto con Selin per dividerla dall'architetto.

Eda, all'oscuro di tutto, organizzerà addirittura le false nozze con Deniz, con la speranza di dare una sferzata a Serkan e fermi l'evento con una dichiarazione d'amore. Purtroppo l'architetto verrà coinvolto in una rissa in un bar, dove riceverà un pugno sul volto che avrà risvolti inaspettati. L'uomo riconquisterà immediatamente la memoria, tanto da precipitarsi in comune per pregare Eda di non sposare Deniz.

Alla fine, Bolat giungerà in ritardo per alcuni intoppi trovati lungo il cammino.

Deniz vuole fuggire da Istanbul prima di firmare l'annullamento delle nozze a Eda

Nelle nuove puntate di Love is in the air, Eda scoprirà di essere diventata a tutti gli effetti la moglie di Deniz visto che i documenti erano in regala.

Il barista, a questo punto, accetterà di recarsi in municipio il giorno seguente per firmare l'annullamento delle nozze, dopo aver ricevuto delle pesanti minacce da parte di Aydan.

Tuttavia, Selin consiglierà a Sarachan di rendersi irreperibile per impedire di annullare il matrimonio e costringere Eda ad una causa di divorzio lunga un anno.

Fortunatamente il piano della Pr non avrà l'esito sperato in quanto Erdem riuscirà a rintracciare Deniz nascosto in un albergo pronto a fuggire da Istanbul con un aereo messo a sua disposizione.

Ayfer e Aydan legano Sarachan ad una sedia per impedirgli di scappare

Il barista ormai scoperto si nasconderà nel suo locale, dove però verrà sorpreso da Ayfer, Seyfi e Aydan che lo legheranno ad una sedia per impedirgli di scappare di nuovo.

Neanche a dirlo, Eda si precipiterà al caffè dove esigerà che Deniz firmi i documenti per l'annullamento delle loro nozze. Poi, la fioraia correrà a tutta velocità in comune, visto che mancherà solo un'ora alla scadenza del termine. Tuttavia, la felicità della Yildiz e di Serkan verrà messa a repentaglio da una scoperta che Melo farà su Selin.