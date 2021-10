Armando Incarnato continua a essere uno dei personaggi più discussi di Uomini e donne. In queste ultime puntate che sono andate in onda su Canale 5, l'attenzione dei telespettatori e fan social si è soffermata sul nuovo look mostrato dal cavaliere. Armando, infatti, si è fatto acconciare i capelli in modo diverso e questa novità non è passata inosservata, scatenando l'ilarità e le polemiche tra i fan social, al punto che il cavaliere ha scelto di replicare.

La replica di Armando Incarnato a chi critica i suoi capelli

Nel dettaglio, dopo la messa in onda della puntata del 6 ottobre di Uomini e donne si è infiammata la polemica sul look del cavaliere del trono over, preso in giro al punto da essere considerato "ridicolo".

Armando, in serata, ha scelto di replicare alle critiche che gli sono state fatte sui social e lo ha fatto postando una serie di storie sul suo profilo Instagram.

Armando ha replicato e sbottato contro gli hater, sostenendo che alla sua età può ancora permettersi di dire di avere i capelli, mentre la maggior parte delle persone che lo hanno criticato sarebbero "pelate".

'Mi state rompendo', sbotta Armando a chi lo ha criticato per il nuovo look

"Io alla mia età ho ancora i capelli in testa e poi a me dell'aspetto estetico non interessa nulla", ha precisato il cavaliere.

"Mi state rompendo il ca... per i capelli. Ma riprendetevi, la vita è tutt'altro", ha sbottato infine il cavaliere di Uomini e donne, invitando le persone a concentrarsi su altri aspetti del suo percorso in tv.

Il cavaliere ha poi finito il suo sfogo social dicendo che avrebbe ripreso in mano le redini di questo argomento e che al più presto sarebbe tornato a parlare di questa polemica suscitata sui social dal suo nuovo look mostrato nella trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi.

Ida Platano al centro delle polemiche a Uomini e donne

In attesa di scoprire cos'altro avrà da dire Armando, nel corso dell'ultima puntata di Uomini e donne, trasmessa in tv nel pomeriggio del 7 ottobre, c'è stato spazio per le vicende riguardanti Ida Platano. La dama, che in passato ha avuto anche un flirt con Incarnato, si è ritrovata al centro delle polemiche dopo che il cavaliere Marcello ha scelto di chiudere la loro frequentazione e di voltare definitivamente pagina.

Una presa di posizione forte quella del cavaliere, che ha portato Ida a ritrovarsi nuovamente single, mentre Tina Cipollari si è scagliata duramente nei confronti della dama, ritenendo che ormai con questo suo modo di fare sta prendendo le sembianze di Gemma Galgani, al punto da far scappare tutti gli uomini che arrivano in trasmissione per conoscerla e corteggiarla.