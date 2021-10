Giovedì, 21 ottobre andrà in onda la puntata numero 29 de Il Paradiso delle Signore 6 e, secondo le anticipazioni, al centro delle scene ci sarà Gloria (Lara Komar) che farà preoccupare tutti a causa della sua assenza. La zia Ernesta (Pia Engleberth) chiamerà Armando (Pietro Genuardi) informandolo che la donna non è rientrata a casa e il capo magazziniere si metterà sulle sue tracce. Nel frattempo, Tina (Neva Leoni) continuerà a stare in ansia a causa del suo problema di salute, mentre Vittorio, (Alessandro Tersigni) ignaro di tutto, le chiederà di esibirsi al circolo.

Infine, Salvatore (Emanuel Caserio) vedrà Anna (Giulia Vecchio) in compagnia di Roberto (Filippo Scarafia) e inizierà ad avere il sospetto che tra i due ci sia una relazione.

Armando chiederà aiuto a Don Saverio per ritrovare Gloria: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 di giovedì, 21 ottobre, raccontano che una telefonata della zia Ernesta allarmerà Armando. La donna, infatti, comunicherà al capomagazziniere che è molto preoccupata perché non riesce a trovare Gloria che si era rifugiata da lei per evitare di incontrare Ezio. Armando si metterà subito a cercare la sua cara amica, ma dopo diversi tentativi deciderà di parlare con Don Saverio per avere da lui un aiuto.

Nel frattempo in Tina crescerà la preoccupazione per il suo stato di salute dopo aver accettato di partecipare al progetto di Vittorio.

La preoccupazione per il futuro crescerà in Tina

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 21 ottobre rivelano che nella puntata che andrà in onda giovedì, Tina temerà di non riuscire a risolvere in tempo il suo problema alle corde vocali.

Nonostante abbia iniziato a seguire la cura del medico, infatti, la figlia di Agnese temerà di non poter tornare come prima e dover rimettere in discussione il suo lavoro da cantante. Vittorio, invece, ignaro del dramma che sta vivendo la ragazza, dopo aver ottenuto dai produttori le modifiche alla sceneggiatura, le chiederà di esibirsi al circolo.

Per Tina si tratterebbe di un'occasione importante, perché per l'evento sarebbero presenti anche Orlando Brivio e il produttore della pellicola.

Salvatore inizierà a sospettare di Anna e Roberto: anticipazioni puntata di giovedì, 21 ottobre

Durante la puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì, 21 ottobre, Salvatore continuerà a pensare ad Anna, ma qualcosa lo farà dubitare di lei. Il giovane barista, infatti, vedrà la donna di cui è infatuato, allontanarsi in macchina in compagnia di Roberto e inizierà a sospettare che tra i due colleghi ci sia un rapporto che va oltre la semplice amicizia.