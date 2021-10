Barbara D'Urso rivoluziona, in corso d'opera, il suo talk show Pomeriggio 5 dopo il calo ascolti delle ultime settimane. A partire dal 4 ottobre, infatti, la conduttrice ha rimesso mano alla formula del suo programma in onda tutti i giorni su Canale 5. Quest'anno, per volere dei vertici dell'azienda, si era scelto di puntare solo su cronaca, informazione e attualità nei contenitori che vanno in onda al mattino e al pomeriggio. Barbara d'Urso, quindi, ha dovuto rimodellare il suo Pomeriggio 5 eliminando tutta la parte dedicata al gossip e ai reality show, ripristinata nuovamente da oggi.

Brusco calo per gli ascolti di Pomeriggio 5

Nel dettaglio le prime settimane di programmazione del nuovo Pomeriggio 5, con una lunga parte di un'ora dedicata solo ed esclusivamente a cronaca, attualità e informazione, non avevano portato a brillanti risultati dal punto di vista auditel.

Il talk show ha ottenuto una media ascolti che oscilla tra il 12 e il 13% di share con poco più di 1,2 milioni di spettatori. Numeri in netto calo rispetto a quelli dello scorso anno quando Pomeriggio 5, con il mix cronaca-gossip, riusciva a conquistare una media tra il 15 e il 17% di share al giorno.

Pomeriggio 5, Barbara d'Urso cambia la formula del talk show

I dati auditel del nuovo Pomeriggio 5 apparivano decisamente sottotono, soprattutto se paragonati a quelli de La vita in diretta, il programma trasmesso su Rai 1 che, nella stessa fascia oraria, sta ottenendo un ascolto netto superiore al 18% di share. Sta di fatto che a partire da oggi, per far fronte a questo calo ascolti del talk show condotto da Barbara d'Urso, è stata nuovamente rivoluzionata la scaletta del programma.

Dopo una prima parte (breve) dedicata agli aggiornamenti degli ultimi casi di cronaca nera, la conduttrice è tornata a occuparsi di gossip e reality show.

Il gossip e il Grande Fratello Vip tornano al centro di Pomeriggio 5

E così Barbara d'Urso si è occupata del caso Soleil Sorge al Grande Fratello Vip 6, dopo che l'ex volto di Uomini e donne è stata accusata di razzismo dagli altri inquilini.

Spazio poi al caso delle tre principesse Selassiè che, a quanto pare, non sarebbero delle principesse a tutti gli effetti. La conduttrice si è collegata in diretta anche con la sua inviata che si trovava all'esterno della casa del GF Vip, pronta a dare tutte le ultime anticipazioni sulla puntata di questa sera. Insomma un vero e proprio cambiamento radicale rispetto alle puntate delle scorse settimane.

E, questo nuovo corso di Pomeriggio 5, è stato subito apprezzato dai fan social della trasmissione. "Il Pomeriggio 5 che amiamo: cronaca, informazione e poi gossip", ha scritto una fan su Twitter, felice di questo ritorno alla "vecchia formula".