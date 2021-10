Secondo le anticipazioni de ll Paradiso delle signore 6 per la puntata del 12 ottobre, ci saranno novità per la famiglia di Ezio (Massimo Poggio) che si trasferirà a casa Cattaneo, mentre Stefania (Grace Ambrose) sarà un po' in ansia per la nuova vita di suo padre. Adelaide (Vanessa Gravina) riuscirà a raggiungere il suo scopo e mettere le mani sulla lettera di Flora (Lucrezia Massari), mentre Tina (Neva Leoni) deluderà le aspettative di Vittorio (Alessandro Tersigni) che vorrebbe vederla protagonista in un film musicale.

Una nuova vita per Ezio spaventerà Stefania: anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 6 di martedì 12 ottobre annunciano che sarà dato ampio spazio alla nuova vita di Ezio. Il padre di Stefania, infatti, andrà a vivere in quella che un tempo era casa Cattaneo, con la compagna Veronica e Gemma, la figlia della donna. Stefania sarà al settimo cielo per la vicinanza del padre, ma nello stesso tempo avrà un po' di timore per le nuove arrivate. Per la signorina Colombo, infatti, arriverà il momento di affrontare la nuova famiglia di suo padre che diventerà anche la sua e confrontarsi con un'altra realtà. Nel frattempo, per Adelaide arriverà un momento molto importante perché la donna finalmente riuscirà a mettere le mani sulla lettera che Flora aveva ricevuto da Achille Ravasi.

Tina non sarà entusiasta del progetto di Vittorio: anticipazioni puntata 12 ottobre

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore 6 del 12 ottobre rivelano che nella puntata di martedì la contessa raggiungerà il suo obiettivo. La donna, infatti, aveva invitato Flora a trasferirsi alla villa solo per studiarla da vicino e poter impossessarsi della lettera che Achille Ravasi le aveva lasciato, temendo che il suo contenuto potesse essere compromettente per lei e suo cognato.

Nel frattempo, per Vittorio Conti sarà tempo di dare spazio a una nuova idea e coinvolgerà Tina in un progetto cinematografico musicale. Il proprietario del Paradiso delle signore mostrerà la sceneggiatura alla cantante, chiedendole di accettare il ruolo da protagonista. La figlia di Agnese, tuttavia, contrariamente alle aspettative, non sarà così entusiasta di prendere parte al progetto.

Sarà sempre più evidente che Tina nasconda qualcosa che la fa soffrire e le impedisce di essere la ragazza spensierata e piena di sogni che era un tempo.

Il Paradiso delle signore è in onda su Rai 1 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, a partire dalle 15:55 e dopo la messa in onda, sulla piattaforma gratuita di RaiPlay. Il servizio a disposizione dei telespettatori, inoltre, offre la possibilità di guardare tutte le stagioni precedenti della soap italiana.