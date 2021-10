L'arrivo di Raimondo Todaro tra i banchi di Amici 21, in qualità di nuovo professore di ballo, ha fatto sperare i fan della coppia in un ritorno di fiamma con la sua ex moglie, la ballerina professionista Francesca Tocca. Alcune indiscrezioni già diffuse sul web affermavano che il ballerino avrebbe avuto l'intenzione di riconquistarla. Secondo la rivista Chi di Alfonso Signorini, i due sarebbero ufficialmente ritornati insieme, galeotto il nuovo lavoro offerto da Maria De Filippi.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono ufficialmente tornati insieme

Raimondo Todaro, dopo anni di lavoro a Ballando con le stelle di Milly Carlucci, ha accettato la proposta di insegnare nella scuola di Amici, nella quale lavora da tempo in qualità di ballerina professionista la sua ex moglie, Francesca Tocca. La rivista Chi ha confermato ufficialmente il ritorno di fiamma tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Vi erano già state indiscrezioni, secondo le quali il ballerino avrebbe voluto la nuova opportunità lavorativa offerta da Mediaset anche per riconquistare la sua ex moglie.

Tali rumor si sono rafforzati anche grazie a delle battute della conduttrice di Amici, Maria De Filippi. Qualche giorno fa, infatti, Maria ha chiesto a Todaro, dopo la sua esibizione, se i suoi pedalini fossero stati scelti da Francesca: Raimondo, visibilmente imbarazzato, ha preferito non rispondere alla domanda.

Il settimanale Chi appare certo del ritorno ufficiale dell'amore tra i due ballerini, ex marito e moglie e oggi anche colleghi. Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, i due sarebbero tornati sotto lo stesso tetto.

I motivi della separazione di Tocca e Todaro

Raimondo Todaro e Francesca Tocca si erano separati un anno e mezzo fa, nel 2020, dopo 13 anni insieme.

Oltre al matrimonio, hanno una bambina di nome Jasmin che li unisce.

La causa della separazione è stata probabilmente la nascita di un flirt tra Francesca e l'allievo di Amici di quella edizione, Valentin. Nonostante l'addio, Raimondo e Francesca hanno mantenuto buoni rapporti in questo periodo. Per la gioia della figlia Jasmin, ma anche dei fan della coppia, sembrerebbe ormai dimenticato quell'addio.

Il siparietto di Maria De Filippi con Rudy Zerbi, Francesca e Raimondo

Il ritorno di fiamma era stato preannunciato da varie battute e siparietti messi in scena dalla conduttrice Maria De Filippi, in cui era presente anche Rudy Zerbi che da sempre apprezza la bellezza di Francesca Tocca. Dopo il passo a due di quest'ultima e dell'allievo di Todaro, Mattia, Maria si è dichiarata divertita per la faccia di Zerbi: "Francesca ballava e c'era Raimondo al centro che guardava Mattia e tu che guardavi Francesca, quindi era proprio il colmo!".