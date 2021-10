Non ci si annoia mai all'interno del più importante magazzino milanese degli anni Sessanta. Le anticipazioni della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa venerdì 22 ottobre 2021, rivelano che non mancheranno le sorprese. Dopo l'idea di Vittorio di far conoscere Tina al produttore del film, la giovane Amato si esibirà al Circolo. Dopo l'evento però la figlia di Agnese avrà la gola in fiamme e si rivolgerà al medico. Secondo il dottore, l'unico modo per risolvere il problema sarà sottoporsi ad un intervento. Nel frattempo Armando troverà Gloria in ospedale.

La donna avrà subito uno scippo e confesserà a Ferraris di voler nuovamente scappare da Milano. Intanto al grande magazzino, dopo la presentazione della nuova linea realizzata da Flora, Vittorio si metterà alla ricerca di Tina. Conti la troverà in giro per strada: la cantante gli rivelerà di essersi separata da Sandro.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Tina si esibisce al Circolo

Nel corso del trentesimo episodio de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda venerdì 22 ottobre 2021, Tina deciderà di accettare la proposta di Vittorio Conti. La figlia di Agnese e Giuseppe si esibirà quindi al Circolo, dove presidieranno sia Orlando Brivio che il produttore del "musicarello". Tuttavia, dopo lo spettacolo si renderà conto di non stare bene e di avere la gola in fiamme.

Preoccupata per la sua malattia alle corde vocali, la cantante si rivolgerà al dottore. Quest'ultimo le rivelerà che l'unica soluzione sarà l'intervento. Tina scoppierà in lacrime e temerà di non poter più partecipare al film. Dopo vari tentativi di ricerca, Armando troverà finalmente Gloria. La capo commessa sarà finita in ospedale a causa di un incidente.

In seguito all'incontro con Ferraris, la signorina Moreau confiderà al capo magazziniere di voler lasciare a tutti i costi Milano. Armando però, penserà che ci sia un'alternativa per far cambiare idea alla sua collega.

Spoiler Il Paradiso 6, Vittorio cerca Tina Amato

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, trasmessa il 22 ottobre, rivelano nel dettaglio che al Paradiso si respirerà aria di novità.

La signorina Flora insieme ad Agnese e Maria, presenteranno la nuova linea che uscirà con la prossima collezione natalizia. Dopo la presentazione, il dottor Conti inizierà a cercare Tina in quando non avrà più sue notizie. Dopo vari giri, Vittorio troverà la giovane Amato vagare per le strade della città. La sorella di Salvatore gli confesserà così che il suo matrimonio con Sandro è arrivato a capolinea. Il direttore del grande magazzino darà tutto il suo supporto alla giovane, spiegando di aver avuto il suo stesso stato d'animo dopo la separazione con Marta Guarnieri.