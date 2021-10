È di poco fa la notizia del ritorno di Taylor Hayes in Beautiful. Le anticipazioni americane rivelano che la madre di Steffy rientrerà a Los Angeles per aiutarla a difendersi dalle angherie di Sheila. Tuttavia, non sarà più Hunter Tylo a interpretare Taylor, ma l’attrice Krista Allen che ha anche recitato in X-Files e Baywatch. Non è la prima volta che nella soap cambiano i volti degli attori e ne è un esempio Thorsten Kaye, il "nuovo" Ridge che ha sostituito lo storico Ronn Moss. Che ruolo avrà ora Taylor nelle trame inedite della soap?

Anticipazioni americane Beautiful: torna Taylor per salvare Steffy

Nelle puntate di Beautiful che stanno andando in onda in America in queste settimane, Steffy è finita nel mirino di Sheila, la madre naturale di suo marito Finn. La pericolosa Carter è stata allontanata dalla giovane Forrester, che ha persino impedito a Finnegann di vederla.

Il bel medico, tuttavia, non ha ascoltato le richieste di Steffy, mentendole e incontrando Sheila quando era lontana da Los Angeles con Hope. Peccato che il suo ritorno sia avvenuto prima del previsto e che abbia colto in flagrante Carter con in braccio il piccolo Hayes.

Infuriata, Steffy ha cacciato di casa Finn, per poi perdonarlo dopo le sue innumerevoli richieste di ammenda.

Sheila ha poi finto un malore e, in ospedale, ha giurato di vendicarsi di colei che le sta impedendo di vedere suo figlio.

Sheila ha pensato bene di sostituire le vitamine di Steffy con degli oppiacei, intenzionata a farla ricadere nella dipendenza dalla quale sta cercando di disintossicarsi nelle attuali puntate di Beautiful in onda in Italia.

La situazione si farà davvero preoccupante, tanto che Taylor deciderà di intervenire in prima persona per evitare il peggio.

Krista Allen è la nuova Taylor Hayes in Beautiful

Come rivelano le nuovissime anticipazioni americane di Beautiful, Sheila troverà un pericoloso alleato in Deacon, anch'esso rientrato da poco in città dopo aver scontato la sua pena in carcere.

I due uniranno le forze per distruggere la famiglia Forrester, con la quale hanno diversi conti in sospeso.

Ma ecco il colpo di scena: Taylor è pronta a rovinare i loro piani. A interpretare la madre di Steffy non sarà però la "storica" Hunter Tylo, ma l'attrice Krista Allen. Il primo episodio nel quale dovrebbe fare la sua comparsa dovrebbe essere previsto per il 10 dicembre 2021, e pare che Allen inizi a girare le scene a partire dal 28 ottobre.

Riuscirà la "nuova" Taylor a fermare Sheila Carter e Deacon Sharpe, salvando la famiglia Forrester e soprattutto sua figlia Steffy? Non resta che attendere i prossimi aggiornamenti sulla soap opera americana campionessa di ascolti su Canale 5.