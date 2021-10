Da non perdere la puntata de Il Paradiso delle Signore 6 di venerdì 29 ottobre 2021, che conclude la settimana di programmazione. Gloria ed Ezio si sono rivisti ma il loro incontro è stato un disastro: Colombo le ha rinfacciato di aver abbandonato Stefania e di averlo lasciato senza farsi più vedere. Tuttavia, Colombo inizierà a guardare con occhi diversi Gloria dopo aver saputo di quanto successo al grande magazzino con Paola. Nel frattempo, Giuseppe verrà contattato direttamente da Petra, la sua ex amante. Se non gli darà ancora dei soldi, arriverà a Milano raccontando tutto ad Agnese, rovinandogli la vita.

Paola e il bambino salvati da Gloria: Il Paradiso delle Signore anticipazioni

Se non fosse stato per l'intervento tempestivo di Gloria, Paola e il bambino sarebbero potuti morire. Il passato è tornato a bussare alla tormentata Moreau, facendole rivivere l'incubo che le rovinò l'esistenza e la costrinse a lasciare Stefania ed Ezio.

Nonostante mamma e bimbo siano vivi, c'è ancora molta preoccupazione per entrambi, e a temere il peggio sono Stefania, Maria (Chiara Russo) e Irene (Francesca Del Fa). Per fortuna tutto si risolverà per il meglio e a portare ottime notizie è Dora (Mariavittoria Cozzella). Ezio, venuto a sapere del gesto dell'ex moglie, non può che ripensare a quanto successo tra loro tanti anni fa.

Tina consegna il demo a Vittorio

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle signore di venerdì 28 ottobre, Tina si fa coraggio e consegna il demo a Vittorio. La voce registrata non è la sua, ma quella di Anna. L'inganno ordito ai danni di Conti mette la giovane Amato in grande difficoltà: da una parte non vorrebbe ingannare Vittorio ma dall'altra non vuole nemmeno deludere le sue aspettative.

Intanto, Ezio, dopo aver saputo che Gloria ha salvato Paola e il suo bambino, ripensa al loro primo fallimentare incontro e così le chiede un secondo appuntamento. Questa volta ha intenzione di ascoltare anche ciò che ha da dire la sua ex moglie.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6: Petra contatta Giuseppe

Nell'episodio della soap Il Paradiso delle Signore che andrà in onda venerdì 29 ottobre su Rai 1, Petra si mette in contatto con Giuseppe (Nicola Rignanese) e non con intenzioni pacifiche.

I soldi che gli ha inviato sino a ora non le bastano più, ne vuole altri.

Il signor Amato è finito al centro di un ricatto e se non accetterà le condizioni di Petra, perderà la sua famiglia. La sua ex amante, infatti, è stata chiara: se non avrà i soldi che chiede si farà trovare a Milano con loro figlio e dirà tutto ad Agnese. Giuseppe non potrà fare altro che abbassare la testa.