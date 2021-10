Aleggia il mistero sul passato di una ex coppia de Il Paradiso delle Signore 6, Ezio Colombo (Massimo Poggio) e Gloria Moreau (Lara Komar) specie dopo ciò che è successo nelle ultime puntate. Gloria ha cercato un confronto con Ezio, ma lui non ne ha voluto sapere, rinfacciandole di aver abbandonato Stefania e la loro famiglia e di non essersi fatta più viva. Sono tante le domande che si stanno facendo i telespettatori: Perché Gloria ha abbandonato la figlia Stefania? E come mai Ezio non vuole saperne più nulla di lei? Le risposte sono vicine ma dalle anticipazioni dei nuovi episodi emerge una verità sconcertante.

Cosa è successo tra Gloria ed Ezio? Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6

Tassello dopo tassello, sta venendo a galla la verità sul complicato e doloroso passato di Gloria, che ormai si è stabilita a Milano trovando lavoro come capocommessa al grande magazzino capitanato da Vittorio Conti. Moreau è amatissima dalle Veneri e in particolare da Stefania, che ancora non sa che è la sua vera madre, da lei creduta morta.

Gloria ed Ezio si sono rivisti dopo tantissimi anni e dal loro breve ma intenso discorso si capisce quanta sofferenza abbia contraddistinto il loro rapporto. Come rendono noto le anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Ezio ordinerà a Gloria di sparire, ancora ferito dal suo abbandono.

Ma cosa è successo davvero tra loro due in passato? Sappiamo che la misteriosa Moreau per sfuggire al carcere si trasferì in Francia rinunciando alla figlia Stefania e all'amore di Ezio.

Il Paradiso delle Signore 6, anticipazioni: la verità su Gloria

Nel corso delle prossime puntate della soap Il Paradiso delle Signore 6, si verrà a scoprire che Moreau fu accusata di praticare aborti clandestini.

La realtà è però differente: Gloria, di professione ostetrica, si trovò in una situazione molto difficile. Dovendo scegliere se salvare la madre o il suo bambino che sarebbe nato prematuro, fece una scelta che le portò solo dei guai.

Gloria, a malincuore, decise di salvare la madre. Fu così accusata di aver fatto morire il bimbo e, per evitare di passare i suoi giorni in carcere, fuggì in Francia abbandonando Stefania ed Ezio.

Il passato della bella Moreau è ora tornato inesorabilmente, visto che Ezio si è trasferito a Milano con la sua nuova famiglia composta dalla compagna Veronica Zanatta (Valentina Bartolo) e la figlia di lei, Gemma (Gaia Bavero).

Ezio ha ancora molto risentimento nei confronti di Gloria, tanto da ordinarle di sparire per sempre. Tuttavia, qualcosa cambierà quando verrà a sapere che Paola e il suo bambino sono state salvate in extremis proprio da Gloria.

Stefania scopre che Gloria è sua madre? Spoiler Il Paradiso delle Signore

A quel punto, come svelano le nuovissime anticipazioni Il Paradiso delle Signore 6, Ezio chiederà un altro incontro a Gloria, dai toni decisamente più pacati. I due si accorderanno sul da farsi stringendo un accordo: Stefania non dovrà mai venire a sapere che rapporto li lega.

Dunque, almeno per ora, Stefania continuerà a vedere Gloria come una delle persone più importanti della sua vita, ignorando che si tratti della sua vera madre.