Gabriele Parpiglia, a Casa Chi, ha lanciato un’indiscrezione riguardante Soleil Sorge. A detta del giornalista, gli autori del GFVip starebbero valutando l’ipotesi di un confronto con l’ex Luca Onestini. Quest’ultimo potrebbe essere l’unico a mettere in difficoltà la 27enne italo-americana.

L’indiscrezione

Da quando ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà, Soleil Sorge è una delle grandi protagoniste, avendo dato il via a diverse dinamiche: lo scontro con l’ex Gianmaria (attuale concorrente del GFVip), il confronto con Greta (compagna di Gianmaria), botta e risposta con Raffaella Fico, Ainett Stephens e Sophie Codegoni.

Tuttavia, la 27enne italo-americana è sempre riuscita ad avere la meglio.

A Casa Chi, Gabriel Parpiglia ha sostenuto che solamente una persona potrebbe mettere in difficoltà la gieffina: Luca Onestini. Lo storico autore del Reality Show ha chiosato: “Potrebbe far cadere Soleil dal grande passo della sua sicurezza”. Come spiegato dal diretto interessato, la produzione del GFVip starebbe valutando un ipotetico confronto tra i due ex fidanzati. Per il giornalista, Sorge è la vera stratega di quest’edizione: “L’ingresso di Luca potrebbe far ragionare in maniera poco lucida Soleil”.

Luca Onestini al GFVip?

Al momento non è chiaro se sia possibile o meno avere Luca Onestini al GFVip. L’ex tronista di Uomini e Donne è impegnato in un reality show in Spagna, dove ha anche trovato l’amore.

Inoltre, il modello viene da un addio polemico con Ivana Mrazova: nell’ultimo periodo, però, la modella ceca ha ripreso a seguire l’ex su Instagram. Secondo Parpiglia, bisognerebbe valutare la situazione di Luca Onestini al reality show in Spagna. Una volta risolta quella questione, accetterebbe ad occhi chiusi un confronto con Soleil Sorge.

Luca e Soleil: amore e odio

Che cosa hanno in comune Soleil Sorge e Luca Onestini? I due in passato sono stati fidanzati: lui era seduto sul trono di Uomini e Donne è aveva deciso di uscire con lei. Mentre l’ex tronista si trovava nella casa del Grande Fratello Vip 2, Soleil scrisse una lettera per lasciarlo in diretta. Ma non è tutto, Sorge intraprese una relazione con Marco Cartasegna: ex compagno di trono di Luca.

A distanza di tempo, i due spesso si lanciano delle frecciatine al vetriolo. La stessa gieffina ha più volte dichiarato di temere che il suo ex Luca si presenti al reality show. Dopo Soleil, Luca si è fidanzato con Ivana - conosciuta all’interno della casa di Cinecittà. La 27enne italo-americana, invece, ha avuto una breve relazione com Cartasegna e una convivenza con Jeremias Rodriguez: tra i due la scintilla era scoppiata all‘Isola dei Famosi nell’edizione del 2019.