Inizia un periodo in cui più giorni sono festivi (marcati sul calendario con il classico colore rosso) e la tv italiana cerca di rimediare al fatto che i telespettatori scelgano delle alternative alla routine televisiva. Anche Il Paradiso delle Signore 6 subirà qualche modifica, ma accadrà durante le festività natalizie. Invece, l'1 novembre Vittorio Conti e compagni andranno in onda, anche se è il giorno della festa di Ognissanti, e si presume sarà così anche l'8 dicembre. Vediamo quali cambiamenti interesseranno la celebre soap nei prossimi mesi.

Le puntate inedite de Il Paradiso delle signore 6 in onda anche l'1 novembre e l'8 dicembre

Il Paradiso delle signore va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 15:55, ma il periodo compreso tra l'1 novembre e l'inizio del nuovo anno è soggetto generalmente a cambiamenti di palinsesto che interessano un po' tutti i programmi. Tuttavia, la soap italiana andrà regolarmente in onda anche nei giorni festivi dell'1 novembre e, come è sempre accaduto, dell'8 dicembre. Per quanto riguarda la prima data, sono già state rilasciate le anticipazioni delle puntate che verranno trasmesse nel primo pomeriggio. Non è stato detto alcunché sulla seconda, ma non dovrebbero esserci problemi, poiché nel palinsesto non è indicato alcuno stop nel giorno dell'Immacolata.

Stop alla programmazione de Il Paradiso delle signore 6 dal 27 al 31 dicembre 2021

La sesta stagione della fiction daily, secondo quanto riportato nel palinsesto di Rai Pubblicità, andrà in onda con la programmazione settimanale fino al 24 dicembre quando, come ogni anno, il pubblico vedrà i protagonisti della soap alle prese con la vigilia di Natale.

Dopodiché, ci sarà una pausa che si protrarrà fino al nuovo anno. Nello specifico, l'appuntamento giornaliero con la famiglia Guarnieri, Amato e tutti gli altri personaggi del Paradiso riprenderà il 3 gennaio 2022. Dal 27 al 31 dicembre 2021 altri programmi prenderanno il posto della soap. Le vicende del grande magazzino ripartiranno nel 2022 da dove si saranno interrotte il 24 dicembre con una puntata che, di sicuro, lascerà questioni in sospeso da risolvere con l'inizio del nuovo anno.

Le puntate de Il Paradiso delle signore 6 riserveranno ai telespettatori nuovi colpi di scena

L'attuale ciclo di puntate de Il Paradiso delle signore ha preso il via su Rai 1 il 13 settembre e, visto il costante apprezzamento da parte del pubblico, sembra che gli intrecci e i nuovi personaggi non stiano deludendo le aspettative. Si tratta di una sesta stagione che ha dato il via a storyline inedite che preannunciano colpi di scena in arrivo nelle prossime settimane. Il terreno per uno scoppiettante fine anno sembra già pronto. Da una parte ci sono i componenti della famiglia Guarnieri, il cui equilibrio sta vacillando per via della presenza di Flora Ravasi. Dall'altra ci sono gli Amato, ancora inconsapevoli di ciò che accadrà a causa delle azioni di Giuseppe.

Non sembrano meno complicati i Colombo, una famiglia allargata dalle tante sfaccettature. Non bisogna dimenticare Tina e Vittorio, alle prese con un rapporto che potrebbe andare oltre l'amicizia, e la coppia Marcello-Ludovica, in continua lotta con le convenzioni sociali. Insomma, nei prossimi mesi ci saranno questi e altri - già annunciati - nodi da sciogliere.