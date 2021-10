Una delle storyline centrali della sesta stagione de Il Paradiso delle Signore è sicuramente la trama che ha come protagonista Gloria Moreau. La capocommessa, giunta a Milano per ricongiungersi con la figlia Stefania che ha abbandonato quando era una bambina, si è fatta assumere nel grande magazzino al posto di Clelia Calligaris. In questo modo, la donna ha instaurato un rapporto di complicità con la giovane che è una delle Veneri del Paradiso. Nella soap non è mai stato spiegato chiaramente il motivo della fuga di Gloria. Nel corso delle puntate è emerso soltanto che la donna era stata accusata di un reato.

La verità viene invece raccontata nel primo romanzo tratto dalla soap, "L'estate delle Veneri", uscito nelle librerie italiane il 30 settembre 2021.

Il romanzo tratto da Il Paradiso delle signore, 'L'estate delle Veneri', rivela il passato di Gloria

Perchè Gloria ha dovuto abbandonare il marito Ezio e la figlia Stefania? I telespettatori de Il Paradiso delle signore se lo chiedono da quando l'identità della capocommessa è stata rivelata. La risposta all'interrogativo è giunta con l'uscita del romanzo ufficiale "L'estate delle Veneri", in concomitanza con l'arrivo a Milano del signor Colombo. Stando a quanto rivelato nel libro, Gloria si diede alla fuga molti anni prima perché accusata di essere un'ostetrica che praticava aborti.

Si tratta della verità oppure è solo un'accusa infamante? Nel romanzo viene spiegato che la donna fu ingiustamente accusata di un reato che non aveva commesso. Infatti, non si trattò di un aborto, bensì di un parto prematuro. L'ostetrica si ritrovò a dover scegliere se prediligere la vita della madre o quella del bambino e, per coscienza e deontologia professionale, scelse di salvare la gestante.

Gloria fu costretta a fuggire in Francia per un'accusa infamante

Sempre nel romanzo ufficiale de Il Paradiso delle signore, viene raccontato che Gloria fu vittima di una denuncia anonima, frutto delle convenzioni dell'epoca. La donna non volle coinvolgere la figlia e il marito in una situazione che li avrebbe "marchiati" a vita e decise di fuggire.

L'incontro con Wanda avvenne nel momento giusto, poiché la donna la aiutò per organizzare e concretizzare l'espatrio in Francia. Dell'ostetrica si persero le tracce e Stefania crebbe senza conoscere sua madre. Trascorsi molti anni, Gloria decide di tornare in Italia per conoscere la figlia che ignora la sua esistenza. Nelle puntate della soap attualmente in onda su Rai 1 la capocommessa rischia di fare lo stesso errore, spaventata dall'arrivo a Milano del marito Ezio. Tuttavia, grazie anche all'aiuto di Armando Ferraris, la donna ritorna sui suoi passi e decide di restare accanto alla figlia.

Gloria torna al Paradiso delle signore e incontra il marito Ezio

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 6 Gloria tornerà al grande magazzino per riprendere il ruolo di capocommessa e deciderà di rivedere il marito.

L'incontro tra i due sarà traumatico, soprattutto per l'uomo che mostrerà di non gradire la presenza della donna vicino a lui e alla figlia. Temendo che la moglie rovini ancora la sua vita, le intimerà di sparire di nuovo dalla loro vita, ma stavolta per sempre. Stando alle anticipazioni, a nulla servirà l'intervento di Armando per convincere l'uomo a non allontanare la madre da una figlia. Successivamente, però, accadrà qualcosa che porterà Colombo a riflettere. Gloria interverrà tempestivamente per salvare sia Paola che il suo bambino, quando la Venere accuserà un malore che potrebbe avere conseguenze negative sulla gravidanza. Quanto accaduto spingerà l'uomo a voler rincontrare la moglie.