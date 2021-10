Continua la programmazione in prima visione assoluta della serie televisiva Luce dei tuoi occhi, il mistery-drama italiano con protagonisti Anna Valle e Giuseppe Zeno. La fiction in sei puntate giungerà mercoledì 20 ottobre al penultimo appuntamento che porterà i telespettatori ad un passo dalla verità. Nella quinta puntata, in onda a partire dalle 21:25 su Canale 5, il cerchio si stringerà e non mancheranno i colpi di scena. Stando alle anticipazioni, le indagini di Emma ed Enrico porteranno ad una svolta, mentre Fontana ammetterà di aver "comprato" Martina.

Anticipazioni Luce dei tuoi occhi, quinta puntata del 20 ottobre: Fontana ammette di aver 'comprato' Martina

Nella penultima puntata di Luce dei tuoi occhi verrà fuori la lettera in cui Luigi (Yari Gugliucci) confessa di avere usato la macchina di Enrico (Giuseppe Zeno) per investire Valentina (Elisa Visari). Stando alle anticipazioni, dopo il funerale dell'uomo, Luca (Riccardo De Rinaldis Santorelli) chiederà ad Emma (Anna Valle) e a Leoni di nasconderlo fino a quando non riuscirà a provare la propria innocenza. Nel frattempo, il professore e la Conti metteranno alle strette Fontana (Paolo Romano), il quale si troverà costretto a confessare di aver "comprato" Martina (Linda Pani). L'uomo, però, dirà di non aver assassinato Luigi e di non sapere se la ragazza sia in realtà Alice.

La famiglia di Emma scopre il motivo del suo ritorno in Italia: Luce dei tuoi occhi, quinta puntata

Mentre Emma ed Enrico continueranno ad indagare, Davide (Bernardo Casertano) e Luisa (Maria Rosaria Russo) si sposeranno. Intanto, Luca si recherà in commissariato e, da ciò che dirà, emergerà la verità sul ritorno di Emma in Italia.

Tutti ne verranno a conoscenza, compreso Davide che sarà sconvolto nell'apprendere che Emma gli ha nascosto che sua figlia potrebbe essere viva. Anche la famiglia Conti, specialmente Roberto (Luca Bastianello), rimarranno sgomenti di fronte alla verità. L'uomo avrà una discussione accesa con la sorella, poiché le ragazze dell'accademia potrebbero pensare di essere state scelte dall'insegnante soltanto per via della loro nascita.

Emma, però, crede nelle sue allieve con le quali lavorerà alla coreografia da presentare al festival. Nel frattempo, l'étoile ed Enrico si arrenderanno di fronte ai reciproci sentimenti. Sfortunatamente, la serenità dell'insegnante durerà poco. La donna, infatti, riceverà una telefonata che vacillare il ritrovato equilibrio.C

Coruzzi parla di Luce dei tuoi occhi: 'Anna e Giuseppe artefici di interpretazioni magistrali'

Il successo della serie Luce dei tuoi occhi è stato commentato nei giorni scorsi da Mauro Coruzzi. L'opinionista, nella sua rubrica “La TV che vedo” sul settimanale DiPiù, ha definito la fiction "anomala" per Canale 5, visto che questo tipo di serie va in onda, di solito, su Rai 1.

Mediaset, in questo modo, dimostra di poter proporre storie di un certo livello, fino ad ora prodotte solo dalla Rai. Dunque, anche sulla Tv commerciale i telespettatori potranno seguire fiction che hanno tutte le carte in regola per conquistare il pubblico. Il successo di Luce dei tuoi occhi, secondo Coruzzi, sarebbe da attribuire soprattutto alle interpretazioni di Anna Valle e Giuseppe Zeno, definite "magistrali".