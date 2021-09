Le nuove anticipazioni de Il Paradiso delle signore relative alle puntate dal 4 all'8 ottobre riportano molte novità per i protagonisti della soap che va in onda su Rai 1 alle 15:55. Al centro delle scene ci sarà Flora che si trasferirà a Villa Guarnieri, anche se Umberto non apprezzerà la decisione di sua cognata. Gloria, in ansia per la presenza di Ezio a Milano, andrà a stare qualche giorno alla zia Ernesta, mentre Armando prenderà una decisione con Agnese che tornerà ad essere gelosa di lui. Infine, Giuseppe avrà notizie dalla Germania che lo faranno preoccupare, mentre Anna riceverà da Vittorio la proposta di lavorare con Beatrice.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6, settimana dal 4 all'8 ottobre 2021

Vittorio e il suo staff saranno impegnati nel nuovo progetto Paradiso Market, mentre Flora, la nuova stilista, riceverà da Adelaide la proposta di trasferirsi a Villa Guarnieri. Umberto non sarà d'accordo, ma la figlia di Ravasi si trasferirà dalla Contessa. Nel frattempo, Gloria sarà sempre più preoccupata di incontrare Ezio e si confiderà con Armando. La vicinanza della capocommessa e del magazziniere non lascerà indifferente Agnese che sarà ancora gelosa di Ferraris. Quest'ultimo, a malincuore, prenderà una decisione definitiva nei confronti della madre di Salvatore. Qualche giorno dopo, Gloria si allontanerà per un po' dal grande magazzino e andrà a stare dalla zia Ernesta per evitare di incontrare il padre di sua figlia.

Anna dovrà fare i conti con il suo difficile passato

Secondo le trame settimanali de Il Paradiso delle signore, Massimo Riva si presenterà al Circolo e quando Vittorio capirà che Roberto sta proteggendo Anna si proporrà di aiutare la ragazza. Il dottor Conti, infatti, chiederà alla signorina Imbriani di tornare al Paradiso in qualità di aiuto contabile, affiancando Beatrice.

Per Anna potrebbe essere una buona occasione, ma sarà titubante a causa di tutti i ricordi che quel luogo potrebbe risvegliare.

Giuseppe in ansia, Agnese gelosa di Armando: anticipazioni Il Paradiso delle Signore

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 4 all'8 ottobre annunciano che Giuseppe sarà raggiunto da una notizia che riguarda Petra e le cose per lui si complicheranno parecchio.

Ezio, intanto, parlerà con Stefania proponendole di andare a vivere insieme, mentre Paola sostituirà Gloria nel ruolo di capocommessa. Salvatore, invece, sarà deluso dalla reazione di Anna che non ha apprezzato i suoi fiori, ma deciderà di non mollare e continuare a corteggiarla. Nel frattempo, Roberto parlerà con Anna e le consiglierà di dare una possibilità al figlio di Agnese e lasciarsi il passato alle spalle.