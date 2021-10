Cambia la programmazione di Uomini e donne, la trasmissione dei sentimenti ideata e condotta da Maria De Filippi, che questa settimana subirà delle modifiche circa la messa in onda su Canale 5. Gli spettatori che, lunedì 11 ottobre 2021, si collegheranno alle ore 14:45 sulla rete ammiraglia del Biscione, avranno modo di vedere che al posto del dating show dei sentimenti, ci sarà spazio per la messa in onda di Amici 21.

Cambia la programmazione di Uomini e donne: stop lunedì 11 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la messa in onda di Uomini e donne rivelano che, eccezionalmente per questa settimana, il programma non comincerà la sua regolare programmazione di lunedì pomeriggio.

L'11 ottobre, infatti, alle ore 14:45 non ci sarà spazio per la trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, la quale lascerà spazio a un'altra trasmissione che porta sempre la firma della conduttrice pavese.

Si tratta di Amici 21. Il talent show, generalmente in onda la domenica pomeriggio su Canale 5, questa settimana ha saltato l'appuntamento del 10 ottobre per evitare lo scontro diretto con la partita di calcio di Nations League fra Italia e Belgio, trasmessa su Rai 1 alle ore 15.

Amici 21 in onda lunedì pomeriggio: ecco quando ritorna U&D su Canale 5

Mediaset, però, ha scelto di recuperare la quarta puntata del pomeridiano di Amici 21 questo lunedì pomeriggio. La messa in onda del talent show è in programma alle ore 14:45 circa e andrà avanti fino alle 16:40, quando poi la linea passerà al GF Vip e alla soap Love is in the air.

Ma quando tornerà in onda Uomini e donne su Canale 5? La messa in onda del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi è in programma nuovamente a partire da martedì 12 ottobre, come sempre alle 14:45 circa.

Le anticipazioni riguardanti le puntate di questa settimana, rivelano che ci sarà spazio per la messa in onda dell'attesa registrazione incentrata sulle vicende del tronista Joele Milan, che è stato "cacciato" dalla trasmissione dalla conduttrice Maria De Filippi.

Anticipazioni Uomini e donne: il tronista Joele Milan è stato 'cacciato' dalla trasmissione

Il motivo? Joele ha preso in giro la redazione e la produzione del programma Mediaset, dato che aveva provato a mettersi d'accordo con una delle corteggiatrici presenti in studio, al fine di sentirsi e vedersi insieme fuori dalla trasmissione, tenendo così all'oscuro la conduttrice e le altre pretendenti.

La reazione di Maria De Filippi, però, non è stata delle migliori e nel corso della registrazione di Uomini e donne che sarà trasmessa questa settimana su Canale 5, ha scelto di chiudere definitivamente il percorso del tronista Joele, chiedendogli così di abbandonare il programma e di andare via senza fare alcun tipo di scelta.

Una puntata decisamente molto attesa dagli spettatori del programma Mediaset, curiosi di vedere il momento in cui la padrona di casa "perderà le staffe" nei confronti del tronista.

Tuttavia, non è la prima volta che uno dei protagonisti della trasmissione si prende gioco della redazione del programma e, anche in quei casi, la reazione della conduttrice non fu clemente. In queste circostanze, infatti, la De Filippi aveva sempre preferito mandare via i tronisti "traditori", smascherandoli al cospetto del pubblico stesso che segue il dating show.