Secondo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore, nelle puntate che andranno in onda in prima visione su Rai 1 da lunedì 18 a venerdì 22 ottobre ci saranno tante novità.

In particolare, Tina vorrà risolvere il problema alle corde vocali per partecipare al film che le ha proposto Vittorio. Intanto, quest'ultimo chiederà alla giovane Amato di cantare al Circolo. La ragazza accetterà, ma durante l'esibizione di sentirà male. Il dottore dirà a Tina che l'unica soluzione per risolvere il problema sarà quella di operarsi alle corde vocali.

La ragazza sarà disperata e dirà a Conti che non potrà più partecipare al film.

Tina vorrà risolvere il suo problema alle corde vocali

Tina inizierà subito la cura per la sua voce, in quanto vorrà guarire in tempo per partecipare al film musicale che Vittorio le ha proposto.

Nel frattempo, Marcello inizierà il suo primo giorno di lavoro al Circolo e se la caverà abbastanza bene.

Intanto, Irene farà di tutto per riuscire a convincere Stefania a restare con lei, mentre Veronica vorrà che Gemma chieda scusa alla ragazza.

Poco dopo, Salvatore dirà a Tina di parlare col dottor Conti per il suo problema alla voce. Nel frattempo Vittorio chiederà a Brivio di modificare la sceneggiatura del film perché solo in questo modo la giovane Amato accetterà di prendervi parte.

Intanto, Umberto sarà sempre più affascinato da Flora, mentre Adelaide sarà infastidita dalla presenza della giovane a Villa Guarnieri.

Umberto e Flora sempre più vicini

Successivamente, Vittorio e Roberto prepareranno il nuovo numero del Paradiso Market. Intanto, Tina continuerà a non dire la verità ai suoi genitori e preferirà sviare l'argomento che riguarda Sandro.

Nel frattempo, Umberto e Flora saranno sempre più vicini e il loro rapporto si farà sempre più intenso.

Poco dopo, Tina continuerà ad avere molta ansia nonostante la cura per la sua voce, mentre Vittorio otterrà il consenso per apportare modifiche alla sceneggiatura e chiederà a Tina di cantare al Circolo di fronte a Brivio.

Tina dovrà sottoporsi a un intervento alle corde vocali

Dunque, Tina si esibirà al Circolo ma si sentirà male a causa dello sforzo. Il dottore allora dirà alla ragazza che l'unica soluzione sarà quella di sottoporsi a un intervento chirurgico. Amato sarà disperata per questa notizia e a malincuore dirà a Conti che non potrà più partecipare al film.

Intanto, Armando riuscirà a trovare Gloria che confesserà all'uomo di voler lasciare Milano.

Infine, al Paradiso Flora riuscirà a presentare la nuova collezione grazie a Maria e Agnese.