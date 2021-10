Wendy Kay, mamma di Soleil Sorge, ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi per dire la sua sul percorso della figlia al GFVip. Inoltre, la donna ha fornito la sua opinione su alcuni ex fidanzati della figlia. In particolare, la donna si è scagliata contro Luca Onestini e Gianmaria Antinolfi. Al contrario, Wendy ha speso parole di stima per Jeremias Rodriguez.

Le parole di Wendy

Soleil Sorge si è fatta conoscere dal pubblico del piccolo schermo per avere partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Luca Onestini. Al momento della scelta, il modello bolognese era uscito con Soleil ma tra i due non è finita bene.

A distanza di tempo dalla rottura di Soleil con Luca, la mamma della 27enne italo-americana si è tolta qualche sassolino dalla scarpa sull'ex tronista: "Diciamo che non mi è gradito". La mamma di Soleil Sorge ha sparato a zero anche su Gianmaria Antinolfi - attuale concorrente del GFVip. Wendy Kay ha spiegato che in un momento della relazione con la figlia, il 36enne campano ha cominciato a mandarle dei messaggi molto lunghi in cui parlava dell'influencer. A tal proposito, la donna ha rivelato di avere bloccato Gianmaria dalla chat di messaggistica, ma quest'ultimo avrebbe continuato a mandare messaggi su Instagram. La mamma di Soleil sembra avere le idee piuttosto chiare sull'ex compagno di Belen Rodriguez: "Era ossessionato da Soleil".

A detta della donna, quando un uomo diventa ossessionato in amore non riesce più a ragionare.

Al contrario, Wendy Kay ha speso delle parole di stima e d'affetto per Jeremias Rodriguez. La donna ha chiosato: "Lo adoro". Come spiegato dalla madre di Soleil, con Jeremias la relazione sarebbe giunta al capolinea perché i due avevano dei ritmi completamente diversi.

Soleil non tollera più Gianmaria al GFVip

Nel frattempo, la convivenza "forzata" tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi risulta essere sempre più difficile. La 27enne italo-americana, parlando con Alex Belli, ha minacciato di abbandonare il Reality Show. Il motivo? Soleil ha riferito che non tollera più la presenza del 36enne campano all'interno della casa del GFVip.

La ragazza ha lamentato un atteggiamento poco carino da parte di Gianmaria nei suoi confronti: "Sta veramente iniziando a dare fastidio".

Secondo l'influencer, Antinolfi avrebbe deciso di diventare un "vippone" solo ed esclusivamente per intralciare il percorso di Soleil. Per Alex Belli, Gianmaria sarebbe solamente carico dopo l'ennesimo confronto-scontro che lo ha coinvolto con Soleil e Sophie Codegoni. Nonostante l'attore abbia cercato di placare gli animi, Soleil è apparsa piuttosto infastidita: "Non ne posso più".