Quando andrà in onda la puntata di U&D in cui Joele Milan viene cacciato dal programma? Stando alle informazioni che circolano sul web in queste ore, sembra proprio che i telespettatori dovranno aspettare ancora una settimana prima di assistere alla cacciata del tronista dal dating-show. L'appuntamento, che è stato registrato a fine settembre, dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 tra giovedì 14 e venerdì 15 ottobre.

News sulla nuova programmazione di U&D

Cresce la curiosità degli spettatori di U&D su una delle prossime puntate che saranno trasmesse su Canale 5.

Da settimane, infatti, i fan del dating-show aspettano di assistere al momento in cui Maria De Filippi manda via un tronista dopo averlo sentito accordarsi con una corteggiatrice.

L'appuntamento in questione è stato registrato lo scorso 26 settembre (come ricordano le anticipazioni web), ma non è ancora stato mostrato al pubblico: il ragazzo, che è stato allontanato dal programma 15 giorni fa, siede ancora sulla poltrona rossa nelle puntate che stanno andando in onda in questo periodo.

Stando ad un'indiscrezione che tutti i siti stanno riportando di recente, la cacciata di Joele Milan dalla trasmissione Mediaset dovrebbe essere trasmessa in televisione tra circa una settimana, ovvero a ridosso del prossimo weekend.

Aggiornamenti sull'addio del protagonista di U&D

La puntata di U&D in cui Maria De Filippi inviterà Joele e tutte le sue corteggiatrici a lasciare lo studio, dovrebbe andare in onda giovedì 14 o venerdì 15 ottobre, ovvero a circa tre settimane di distanza da quando è stata registrata.

Le anticipazioni che circolano in rete da oltre 15 giorni, hanno già aggiornato i telespettatori su quello che è successo il giorno in cui la conduttrice del dating-show ha deciso di "cacciare" uno dei quattro protagonisti del Trono Classico.

Mostrando un video risalente alla puntata precedente, la padrona di casa ha dimostrato che Milan aveva provato a mettersi d'accordo con Ilaria durante un ballo: il tronista aveva invitato la sua spasimante a chattare su Instagram con un suo amico, in modo da definire i dettagli di un'intesa da portare avanti fino alla scelta.

Per evitare che la credibilità del suo programma venisse messa in discussione, Maria ha preferito allontanare sia Joele che tutte le ragazze che lo stavano corteggiando, un modo per non prendere in giro l'affezionato pubblico.

Ancora nessun sostituto per Joele a U&D

La messa in onda delle puntate di U&D è decisamente in ritardo rispetto alle registrazioni settimanali: dalla cacciata di Joele, infatti, sono passati oltre 15 giorni, nel corso dei quali sono avvenute altre riprese del dating-show.

Gli appuntamenti che Maria De Filippi ha condotto tra fine settembre e inizio ottobre, non hanno regalato nessun particolare colpo di scena ai fan del Trono Classico: per il momento, infatti, nessuno ha ancora preso il posto di Milan sulla poltrona rossa.

I tronisti di quest'inizio stagione, dunque, rimangono Andrea Nicole, Roberta e Matteo: non si sa se la redazione rimpiazzerà Joele nelle prossime settimane oppure se il cast della versione giovani del format rimarrà questo fino alla scelta.

Ultima informazione su U&D, è che lunedì 11 ottobre non andrà in onda per lasciare spazio allo speciale di Amici che è stato registrato giovedì 7. Per evitare lo scontro con con la partita Italia-Belgio (prevista per le ore 15 di domenica 10), i vertici Mediaset hanno deciso di rinviare di 24 ore la puntata settimanale del talent-show, che dunque sarà trasmessa eccezionalmente di lunedì pomeriggio a partire dalle 14:45.