Prosegue l'appuntamento quotidiano con Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni delle prossime puntate in programma il 27 e 28 ottobre 2021 in prima visione assoluta rivelano che ci saranno un bel po' di colpi di scena. Occhi puntati in primis su Ezio Colombo che dopo aver rivisto la sua ex Gloria comincerà a minacciarla. Intanto Adelaide metterà in atto l'ennesimo piano subdolo nei confronti di Marcello, mentre Paola sarà colta da un malore improvviso.

Gloria subisce minacce dal suo ex Ezio: anticipazioni Il Paradiso delle signore del 27 ottobre

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore del 27 ottobre 2021, rivelano che Tina dopo aver ascoltato la voce di Anna vuole che sia proprio quest'ultima a registrare il demo che verrà poi dato a Vittorio, ma il tutto senza far sapere la verità a Conti.

Così, Tina chiederà a suo fratello Salvatore di avanzare la proposta ad Anna Imbriani e di capire qual è la risposta della ragazza.

Intanto Ezio resterà profondamente scosso dopo l'incontro che c'è stato con la sua ex Gloria. L'uomo vuole che la Moreau esca per sempre dalla sua vita e, per questo motivo, comincerà a minacciarla.

Ezio Colombo appare sempre più inquieto

Quale sarà la reazione di Gloria nel momento in cui si renderà conto di essere alle strette? Reagirà oppure no?

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 6 proseguirà anche il 28 ottobre, con un nuovo episodio in prima visione assoluta. Le anticipazioni sulla trama della soap opera rivelano che Ezio ama Veronica ed è convinto dei suoi sentimenti.

Al tempo stesso, però, l'incontro che c'è stato con la sua ex Gloria non lo lascerà affatto indifferente. Ezio apparirà inquieto, dato che quella che ha avuto con la Moreau è stata una conversazione a dir poco drammatica.

E poi ancora, la trama della prossima puntata della soap opera in onda giovedì pomeriggio su Rai 1, rivela che dopo la proposta di Salvatore, Anna accetterà di cantare al posto di Tina.

Adelaide mette in difficoltà Marcello, Paola sta male: anticipazioni Il Paradiso 6 del 28 ottobre 2021

In questo modo, il rapporto tra Anna e Salvatore crescerà sempre più: tra i due si verrà a creare un ottimo feeling.

Adelaide, invece, in vista del nuovo evento che si terrà al Circolo, metterà in atto una nuova strategia per cercare di mettere in difficoltà Marcello.

Peccato, però, che la sua strategia subdola non avrà successo e alla fine, la contessa, dovrà arrendersi.

Occhi puntati anche su Armando: in questo nuovo appuntamento con Il Paradiso delle signore 6, l'uomo cercherà di spezzare una lancia a favore di Gloria e parlando con Ezio, cercherà di fargli cambiare idea.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché nel corso della puntata di giovedì pomeriggio ci sarà spazio anche per le vicende di Paola. La venere verrà colta da un malore mentre si trova a lavoro, il quale metterà a rischio la sua gravidanza.