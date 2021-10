Prossimamente su Canale 5 arriverà la seconda stagione di Love is in the air e i telespettatori andranno incontro a diverse novità, tra cui l'arrivo della piccola Kiraz, la figlia che Eda ha avuto da Serkan dopo che si sono lasciati e di cui la ragazza non gli ha mai parlato nel corso dei cinque anni dalla loro separazione. Una serie di coincidenze, però, li porterà a ritrovarsi e a quel punto il segreto non potrà più rimanere tale.

Il bacio tra Eda e Serkan scatena tanti dubbi nel cuore della ragazza

Un bacio tra Eda e Serkan segnerà la svolta nelle puntate della seconda stagione di Love is in the air, che andranno in onda prossimamente su Canale 5.

Ormai non ci saranno più dubbi, i due provano ancora qualcosa l'uno per l'altra, ma Eda non potrà trascurare un "piccolo" particolare: ora c'è Kiraz e Serkan non sa ancora che da ormai cinque anni la bimba è frutto del loro amore.

Se i sentimenti di Serkan per Eda saranno gli stessi, anche il suo modo di vivere sarà lo stesso? Infatti l'architetto ha sempre messo su un piedistallo la sua carriera e il progetto Art Life, per mettere però da parte l'amore e anche la possibilità di avere un bimbo. Questo, però, sarà solo uno dei problemi.

La complicità tra Kiraz e Serkan preoccupa Eda

Serkan, ormai, farà parte anche della vita di Kiraz: visto che le loro strade si incroceranno spesso. la bimba si affezionerà sempre di più a lui, al punto che vorrà trascorrerci del tempo insieme.

Convincerà la madre a portarla in piscina da Serkan e proprio in questa occasione l'uomo rischierà di scoprire la sua paternità a causa di una gaffe di Melo, ma ciò non accadrà.

Nonostante ciò Serkan nutrirà dei dubbi in merito alla piccola Kiraz, come sua madre Aydan: infatti tutt'e due non crederanno tanto al fatto che la piccola sia figlia di Melo.

La donna, però, penserà ad agire e lo farà con l'aiuto di Seyfi.

Le indagini di Aydan e Seyfi: i due scoprono che la piccola Kiraz è figlia di Eda

Grazie all'aiuto di Seyfi, Aydan riuscirà ad avere il certificato di nascita di Kiraz, con la quale scoprirà che la piccola è in realtà la figlia di Eda. La donna, però, farà due conti: vista l'età della bambina, c'è la possibilità che possa essere la figlia di Serkan.

Anche Engin ed Erdem riusciranno a scoprire la verità sui genitori di Kiraz tramite un test del dna e vorrebbero raccontare tutto al loro amico Serkan, ma ci sarà una persona che lo farà prima di loro.

Infatti la piccola Kiraz si recherà nella tenuta dei Bolat, dove perderà una scarpa. Quando Eda andrà a recuperarla non ce la farà a tenere il segreto dentro di sé per un secondo di più, così svelerà a Serkan non solo che è la madre della piccola, ma anche che lui è il padre.