Proseguono le anticipazioni di Love is in the air, la soap turca con protagonisti gli attori Hande Erçel a Kerem Bürsin (una coppia nella vita reale oltre e che sul set).

Le puntate della serie che andranno in onda su Canale 5 dal 18 al 23 ottobre vedranno un nuovo riavvicinamento tra Eda e Serkan, ma la gelosia di Selin aumenterà a tal punto che la ragazza fingerà di avere un incidente. Nel frattempo, anche Deniz, che prova dei veri sentimenti per la sua amica, sarà infastidito dall'atteggiamento dei due ex fidanzati.

Selin, presa dalla rabbia, bacia Deniz

Le anticipazioni delle puntate di Love is in the air in onda da lunedì 18 a venerdì 23 ottobre prendono il via dal rientro ad Istanbul di Serkan. L'architetto deciderà di tornare in città per aiutare Eda a realizzare un progetto per la ArtLife. La paesaggista, a questo punto, sarà convinta che il suo ex fidanzato stia pian piano recuperando la memoria dopo l'incidente e di conseguenza tornerà a sperare che ci sia una nuova possibilità per il loro amore. Per sollecitare il ritorno dei ricordi in Serkan, Eda chiederà l'aiuto di Deniz cercando di farlo ingelosire.

I piani di Eda, però, sembreranno fallire miseramente quando Serkan deciderà di organizzare una festa a sorpresa per il compleanno di Selin.

La paesaggista, delusa e innervosita, uscirà nella neve per fare una passeggiata. Dopo un po' di tempo, i partecipanti alla festa si renderanno però conto dell'assenza di Eda e pensando che si sia persa: così i presenti si organizzeranno per andare a cercarla.

Selin si ritroverà da sola alla sua festa di compleanno e, innervosita per la situazione che si è venuta a creare, bacerà di impulso Deniz.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Serkan e Eda si addormentano abbracciati

Dopo vari giri, Serkan finalmente ritroverà Eda e i due cercheranno rifugio presso una baita in montagna. A questo punto i due ragazzi inizieranno a parlare della loro storia e alla fine prenderanno sonno l'uno nelle braccia dell'altro su di un divano. Successivamente, a trovare l'architetto e la paesaggista saranno proprio Selin e Deniz: i due vedranno che la complicità tra i due ex sta pian paino riaffiorando.

La gelosia di Selin nei riguardi del rapporto che si sta ricreando tra Eda e Bolat sarò sempre più forte tant'è che la ragazza fingerà addirittura di avere un incidente in automobile. L'intento di Selin sarà quello di spingere Serkan ad occuparsi solo ed unicamente di lei senza altre distrazioni. Quale sarà il prossimo piano di Selin per allontanare definitivamente la sua rivale in amore dall'architetto? Per scoprirlo bisognerà seguire le prossime anticipazioni di Love is in the air.