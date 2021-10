Proseguono le anticipazioni di Love is in the air: le puntate che andranno in onda dal 25 al 30 ottobre saranno ricche di colpi di scena. Serkan proverà ad avvicinarsi a Eda organizzando una cena a sorpresa e arrivando a baciarla. Ma poi la paesaggista reagirà male scoprendo che l'architetto non ha recuperato la memoria, Bolat proverà a scoprire con l'aiuto di Engin se Eda e Deniz stanno solo fingendo di avere una relazione, Successivamente, per festeggiare la riuscita di un progetto Serkan si preoccuperà per Eda che cadrà in acqua mentre tutti si trovano sullo yatch di un cliente, infastidendo ancora di più Selin.

Nonostante i ricordi di Bolat siano ancora assenti, l'uomo inizierà ad avvicinarsi di nuovo alla sua ex fidanzata.

Serkan chiede aiuto a Engin per indagare su Eda e Deniz

Le puntate di Love is in the air in onda da lunedì 25 a sabato 30 ottobre prendono il via dalla richiesta di aiuto di Serkna a Melo e Ceren per organizzare una cena a Eda. Melo convincerà l'amica ad uscire con lei con una scusa, ma poiché Ceren confesserà a Bolat che Eda e Deniz stanno solo fingendo di avere una storia per farlo ingelosire, l'architetto arriverà tardi all'appuntamento. Nonostante Ceren ormai fuori controllo cerchi di mettere Eda in cattiva luce, una volta giunto al ristorante Serkan bacerà Eda. La ragazza sarà felice perché certa che il suo ex stia recuperando la memoria ma poi scoprirà che si è trattato di un tentativo dell'architetto per poter ricordare qualcosa.

A questo punto Eda darà uno schiaffo all'architetto, visibilmente infuriata. Frattanto, Ayfer e Aydan verranno convocate dalla polizia.

Il nuovo cliente dell'ArtLife deciderà di organizzare una sfilata di moda chiedendo a Eda e Deniz di diventare modelli per l'occasione. Approfittando dell'occasione, Serkan chiederà aiuto a Engin per cercare di capire se Eda e Deniz stanno solo fingendo di amarsi.

Mentre Erdem e Leyla saranno sempre più vicini, Ferit scoprirà che Cderen non ha mai preso parte alle sedute di psicoterapia. Seyfi con Aydan e Ayfer si metteranno siulle tracce di Alex ma ben presto verranno contattati da Metin che, d'accordo con lo chef chiederà dei soldi a Ayfer. Intanto, Eda e Deniz riusciranno a superare il test a cui li ha sottoposti Serkan.

Eda cade in acqua

Serkan andrà in palestra per sottrarsi alle continue frecciatine di Eda ma quest'ultima lo raggiungerà e i due avranno uno scontro. Ayfer, uscendo dalla banca dove si è recata per dare a Metin i soldi richiesti, con Ayfer e Seyfi rischierà di essere investita da una macchina. La zia di Eda riuscirà a intravedere qualcuno che non le è del tutto sconosciuto.

La sfilata riscuoterà un grande successo tanto che il cliente inviterà sul suo yatch Eda, Selin, Serkan e Deniz. Inavvertitamente, Eda cadrà in acqua e Serkan in maniera del tutto naturale si dimostrerà parecchio preoccupato per le sorti della giovane.